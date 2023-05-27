Duman konserinde 'Sinan Oğan' göndermesi
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konser sırasında Sinan Oğan'a göndermede bulundu.
Duman grubunun konserinde seyircinin tezahüratı ve Kaan Tangöze'nin sahneden yaptığı gönderme dikkat çekti.
Konseri dinlemeye gelen kalabalık, bir anda "Sahneye çıkmayan Tayyipçi olsun" şeklinde tempo tutmaya başladı.
Seyircinin verdiği tepkiyi karşılıksız bırakmayan Kaan Tangöze ise Oğan'a göndermede bulunarak "Aklıma bi fıkra geldi arkadaşlar, Kim sahneye çıkmamış? Sinan Oğan" dedi.
Yaşanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
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