'Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı' diyen Sinan Oğan'a, Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Makam talebiniz oldu'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:09

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:09

İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na katılarak AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı.

Önceki gün katıldığı TRT Haber canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktaran Oğan, "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, "Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı" iddiasında bulunmuştu.

YAVAŞ'TAN YANIT: MAKAM TALEBİNİZ OLDU

Son olarak Ankara Büyükşehir Beldiye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarının aktarıldığı resmi hesaptan yapılan paylaşımda, 2. turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam talep ettiği belirtildi.

Yavaş'ın paylaşımında Oğan'ın, "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediği de aktarıldı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde: