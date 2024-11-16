Dunning-Kruger etkisi nedir? Dunning-Kruger etkisi ne anlama geliyor?
Sosyal medyada en fazla aratılan olaylardan biri Dunning-Kruger etkisi oldu. Peki, Dunning-Kruger etkisi nedir? Dunning-Kruger etkisi ne anlama geliyor?
Bazı insanlar, kişisel performanslarını değerlendirirken hatalı sonuçlara ulaşabilir. Sahip olduğu becerileri küçümseyen ya da başarısını tamamen şansa bağlayan bireylerin yanı sıra, yeteneklerini abartan ve kendini olduğundan üstün gören bireyler de vardır. Peki, Dunning-Kruger etkisi nedir? Dunning-Kruger etkisi ne anlama geliyor?
DUNNING-KRUGER ETKİSİ NEDİR?
Dunning-Kruger etkisi, yetersiz bireylerin kendi bilgi ve becerilerini abartarak, üstün olduklarını düşünme eğilimidir. Bu durumun temelinde, bireyin üstbiliş eksikliği, yani kendi düşünceleri hakkında düşünme yeteneğinin sınırlı olması yer alır.
1999 yılında yapılan bir çalışmada, mizah anlayışı, dil bilgisi ve mantık konularında test edilen katılımcılar, performanslarını olduğundan yüksek tahmin etti. Özellikle düşük performans gösteren bireylerin, kendilerini ortalamanın üzerinde görme eğiliminde olduğu tespit edildi.
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