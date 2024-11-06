Yayınlanma: 06.11.2024 - 20:35

Güncelleme: 06.11.2024 - 20:35

Tartışmalar sebebiyet veren woke kelimesi ve "woke kültürü"nün ne olduğu merak ediliyor. ABD'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan bu kelimenin ne anlamda kullanıldığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, woke ne demek? Woke kültürü nedir?

WOKE NE DEMEK?

Woke, ABD'de ortaya çıkmış sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketler için kullanılan bir şemsiye terim.

Woke kelimesinin Türkçe anlamı "uyandı" veya "uyanık" olarak kullanılıyor.

Terim ilk kez 1940'lı yıllarda toplumsal meseleler hakkında yaratılan farkındalığın bir ifadesi olarak kullanıldı. 2010'lu yılların sonunda ise muhafazakârlar tarafından sol görüşlü cenaha gönderimde bulunmak için kullanılmaya başladı.

Irkçılık karşıtlığı, LGBT hakları, feminizm ve çevrecilik "Woke" temalardan bazılardır.

WOKE KÜLTÜRÜ NE ANLAMA GELİR?

Woke kültürü, toplumsal adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı duyarlılığı ifade eden bir terim olarak kullanıldı. Bu terim, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve ekonomik eşitsizlik gibi sosyal sorunlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı. Başlangıçta ABD’de kullanılan "woke" kavramı, zamanla tüm dünyada birçok sosyal adalet hareketine ilham verdi.

Günümüzde woke kültürü, kapsayıcılık, çeşitlilik ve hak savunuculuğu gibi konularda duyarlı bir yaklaşımla tanımlanıyor. Ancak bazı kesimler, woke kültürünün, ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir "aşırı hassasiyet" yarattığını ileri sürerek eleştiride bulundu.