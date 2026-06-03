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Dünya Bisiklet Günü nedir? 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün amacı nedir?

Dünya Bisiklet Günü nedir? 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün amacı nedir?

3.06.2026 10:22:00
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Haber Merkezi
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Dünya Bisiklet Günü nedir? 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün amacı nedir?

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, hem çevre dostu hem de sağlıklı bir yaşamın en önemli simgelerinden biri. Peki, Dünya Bisiklet Günü nedir? 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün amacı nedir?
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Hareketsiz yaşam tarzının küresel bir sağlık sorunu haline geldiği, hava kirliliği ve iklim krizinin ise kent yaşamını tehdit ettiği modern dünyada, bisiklet kullanımı hayati bir önem taşıyor. Peki, Dünya Bisiklet Günü nedir? 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün amacı nedir?

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Bisiklet Günü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde alınan resmi bir kararla ilan edilmiştir. Bu kararla birlikte her yıl 3 Haziran günü, bisikletin insanlık tarihine, sağlığına ve çevreye olan sürdürülebilir katkılarını kutlamak amacıyla "Dünya Bisiklet Günü" olarak kabul edilmiştir.

BM bu kararı alırken, bisikletin iki yüzyıldır kullanılan benzersiz, uzun ömürlü, çok yönlü, uygun maliyetli ve çevre dostu bir ulaşım aracı olmasını göz önünde bulundurmuştur.

BİSİKLET GÜNÜ’NÜN AMACI NEDİR?

Bu özel gün, sadece bir spor aktivitesini teşvik etmekle kalmayıp küresel sorunlara karşı farkındalık yaratmayı amaçlar. İşte Dünya Bisiklet Günü'nün öne çıkan temel amaçları:

Sürdürülebilir Çevre ve İklim: Bisiklet, sıfır karbon salınımı ile iklim kriziyle mücadelede en temiz ulaşım aracıdır. Hava kirliliğini ve şehirlerdeki trafik yoğunluğunu doğrudan azaltır.

Sağlıklı Yaşam Teşviki: Hareketsiz yaşamın getirdiği obezite, kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların önüne geçmek için düzenli pedal çevirmeyi teşvik eder.

Erişilebilir ve Ekonomik Ulaşım: Toplumun her kesimi için düşük maliyetli ve eşit bir mobilite (hareketlilik) imkanı sunar.

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