100. Gazi Koşusu için tarih netleşti. Yurttaşlar Gazi Koşusu'nun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 Gazi Koşusu ne zaman? 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

3 yaşındaki İngiliz safkanların mücadele edeceği 2400 metrelik Gazi Koşusu, 1927 yılından bu yana Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak düzenleniyor. Bu yıl gerçekleştirilecek 100. Gazi Koşusu'na özel tasarlanan yeni logo da tanıtıldı.