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AGS ertelendi mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

AGS ertelendi mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

3.06.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AGS ertelendi mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı’nın (AGS) Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesi sebebiyle ertelenebileceği konuşuluyordu. Peki, AGS ertelendi mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım devam ediyor. Peki, AGS ertelendi mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

AGS 2026 ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara, temmuz ayının ikinci haftasında oldukça kritik bir diplomatik zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şehirde gerçekleştirilecek NATO toplantısı nedeniyle, başkentteki kamu çalışanları için 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında geniş kapsamlı bir idari izin kararı alındı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada, "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan güncel sınav takvimine göre, idari iznin son günü olan 12 Temmuz’da Akademik Gerçeklik Sınavı’nın (AGS) yapılması planlanıyor. Hem kamu görevlilerinin izinli olması hem de şehirdeki olası lojistik ve güvenlik önlemleri, sınavın planlanan günde yapılıp yapılamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin, AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

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