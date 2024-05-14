Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:25

14 Mayıs 1984 tarihinden beri kutlanan Dünya Çiftçiler Günü sosyal medyada yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dünya Çiftçiler Günü nedir? Dünya Çiftçiler Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB’ tır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLAMALARI

Türkiye'de de 14 Mayıs, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları ve sivil toplum kuruluşları, çiftçilerin emeğini takdir etmek ve sorunlarına dikkat çekmek için çeşitli programlar düzenliyor.