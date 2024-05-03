Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı?
Her yıl 3 Mayıs'ta kutlanan Türkçülük Günü'nün nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı?
3 Mayıs günü ülkemizde her yıl Türkçülük Günü olarak kutlanır. Bu tarihte, özellikle de sosyal medyada pek çok yurttaş kutlama mesajları paylaşır. Peki, Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı?
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?
Her yıl 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaktadır. Bu günün kökeni, 1944 yılına kadar uzanır. Bu tarihte Irkçılık-Turancılık davasıyla ilgili bazı gelişmeler yaşanmıştır.
Irkçılık-Turancılık Davası, 7 Eylül 1944'te başlamış ve 29 Mart 1945'e kadar devam etmiştir. Bu dava, Türk siyasetindeki 23 önemli ismin yargılandığı bir süreçtir. Toplamda 65 oturum süren bu dava sürecinde Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal gibi birçok önemli isim yargılanmıştır.
Irkçılık Turancılık davasının sebeplerinden biri olarak kabul edilen 'Hüseyin Nihal Atsız ve Sabahattin Ali' davası kapsamında, 3 Mayıs 1944 tarihinde bir duruşma gerçekleştirilmiştir. Bu duruşmanın ardından, 'Ankara Nümayişini' her yıl anma amacıyla 3 Mayıs, Türkçülük Günü olarak belirlenmiştir.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI
- Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs kutlu olsun.
- 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.
- Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
- Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.
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