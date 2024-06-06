Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara dönüyor: İlk tanıtım yayımlandı!
Ekranların sevilen isimleri, yakında başlayacak olan "Dünya Güzellerim Tatilde" programında izleyicilerle buluşacak.
Bu yeni programda, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvayacak.
Otelin müşteri çekebilmesi için tüm yeteneklerini kullanacak olan bu dört ünlü isim, her hafta kendilerine verilen görevleri tamamlamak için tatlı bir rekabet içerisine girecek.
Eğlenceli anların yaşanacağı "Dünya Güzellerim Tatilde", izleyicilere keyifli dakikalar vaat ediyor.
İŞTE İLK TANITIM!
Şov yeniden başlıyor??#DünyaGüzellerimTatilde yakında Show TV'de.??? @dnyguzellerim pic.twitter.com/RN28hai86g— Show TV (@ShowTV) June 6, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
- Valilik, Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
- Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası!
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması
- İşte Ceren Karakoç'un aldatma hikayesi
- İnternet fiyatlarına dev zam!
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı
- Altı yıllık hukuksuzluk
- 'Burası babanın Twitter sayfası değil'
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü