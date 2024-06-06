Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara dönüyor: İlk tanıtım yayımlandı!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 20:04

Güncelleme: 06.06.2024 - 20:04

Bu yeni programda, Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvayacak.

Otelin müşteri çekebilmesi için tüm yeteneklerini kullanacak olan bu dört ünlü isim, her hafta kendilerine verilen görevleri tamamlamak için tatlı bir rekabet içerisine girecek.

Eğlenceli anların yaşanacağı "Dünya Güzellerim Tatilde", izleyicilere keyifli dakikalar vaat ediyor.

İŞTE İLK TANITIM!



