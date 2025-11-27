Dünya güzellik devi Shaney Paris, Türkiye'ye geliyor

Küresel güzellik sektörü 2024 yılında 750 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşırken, dünya genelinde rekor bir büyüme trendi yakalamış durumda. Türkiye’de ise sektör, 2024 yılını 152 milyar TL hacimle kapatarak, yüzde 32 büyüme ile 2025 yılını 200 milyar TL seviyesinde tamamlama hedefiyle ilerliyor. Bu güçlü yükselişe paralel olarak Türkiye pazarına, uluslararası güzellik dünyasının en iddialı markalarından biri olan Shayen Paris giriyor.

Fransa merkezli Laboratoires Shayen Cosmétiques & Compléments ile Türkiye’nin önemli üretim ve sağlık gruplarından Royal Şirketler Grubu bünyesindeki Royal Pharma, Türkiye distribütörlüğü ve uzun vadeli stratejik iş birliği için prensip mutabakatına vardı. Anlaşma, Shayen Paris’in Türkiye pazarındaki operasyonel yapılanmasının temelini oluşturacak ve markanın bölgesel büyümesini hızlandıracak.

Uluslararası pazarın lider oyuncusu

Shayen Paris’in kökeni, 1800’lü yıllarda bir Fransız gezgin ile yerli Kızılderili şifacının doğanın iyileştirici ritüellerinden ilham alır. Bu kadim bilgi, 1970’lerde kimya eğitimi almış bir Fransız ve bir Koreli bilim insanının akademik birikimi ile birleşerek markanın bilimsel temelini oluşturmuştur. Shayen Paris, bugün dünyada ilk kez Fransa’nın geleneksel kozmetik mirasını ve Kore’nin biyoteknolojik inovasyonlarını birleştiren bütüncül güzellik protokolünün öncüsü konumundadır.

Fransa’nın yüzyıllara dayanan zarafet ve kozmetik uzmanlığını, Kore’nin endemik bitki çeşitliliğinden elde edilen aktif bileşenlerini, fermantasyon tabanlı üretim teknikleri ve biyoteknolojik işleme gücü ile harmanlayan Shayen Paris, uluslararası pazarda içerik geliştirme ve Ar-Ge alanında lider olarak konumlanmaktadır.

Doğanın gücü, modern bilimin ışığında birleşiyor

Shayen Paris, güzelliği içten dışa destekleyen bütünsel yaklaşımıyla hem dermatolojik cilt bakım ürünlerini hem de bilimsel besin takviyelerini aynı çatı altında sunan yenilikçi bir model geliştirmiştir. Formülasyonları:

■ Hücresel yenilenmeyi hızlandıran bileşenler

■ Metabolik dengeyi destekleyen kompleksler

■ Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını aktive eden içerikler

■ Yüksek biyoyararlanım sağlayan patentli etkenler

üzerine inşa edilmiştir.

Marka, hammaddeleri moleküler düzeyde saflaştırma teknolojisi, biyoyararlanım optimizasyonu, fermantasyon bazlı biyoteknolojik üretim ve kanıt temelli etkinlik prensipleriyle geliştirerek cilt biyolojisiyle tam uyumlu formülasyonlar üretmektedir.

Royal Pharma’dan açıklama

Royal Pharma Yönetimi iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“Shayen Paris’in Türkiye’ye gelişi, güzellik sektöründe bilimsel yaklaşımın geleceğini temsil ediyor. Bu iş birliği yalnızca iki güçlü markanın ortaklığı değil; aynı zamanda güzellik anlayışında yeni bir vizyonun başlangıcıdır.”

Shayen Paris’in Türkiye lansmanı ve ürün portföyü, önümüzdeki dönem içerisinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.