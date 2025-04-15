Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor: Bougainville

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:18

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:18

Dünya haritasında yeni bir ülke daha yerini almaya hazırlanıyor. Güney Pasifik’te, Papua Yeni Gine’ye bağlı özerk bir bölge olan Bougainville, 2019 yılında yapılan referandumda ezici bir çoğunlukla bağımsızlık isteğini ortaya koymuştu. Oylamaya katılanların yüzde 98’inden fazlası, Papua Yeni Gine’den ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak yönünde oy verdi.

Bu kararın hayata geçmesi için Papua Yeni Gine hükümetiyle müzakereler devam ederken, Bougainville’in resmen bağımsızlığını ilan etmesi için hedeflenen tarih 2027 olarak belirlendi.

BOUGAİNVİLLE NERESİ?

Bougainville, Solomon Adaları takımadalarının bir parçası olsa da Papua Yeni Gine’ye bağlı bir özerk bölge. Zengin doğal kaynaklara sahip olan ada, özellikle altın ve bakır madenleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kültürel çeşitliliği, benzersiz ekosistemi ve savaşlarla dolu tarihiyle biliniyor.

NEDEN BAĞIMSIZLIK?

Bougainville'in bağımsızlık talebi, 1988-1998 yılları arasında yaşanan iç savaşla daha da güçlendi. Ada halkı, ekonomik kaynakların adil paylaşılmaması ve merkezi yönetimin ihmalleri nedeniyle uzun süre çatışmalar yaşadı. Bu acı dolu geçmiş, sonunda barış anlaşmalarına ve 2019’daki referanduma zemin hazırladı.

2027 HEDEFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Bougainville 2027 yılında dünyanın en yeni bağımsız devleti olacak. Bu, sadece ada halkı için değil, dünya siyaseti için de önemli bir gelişme.