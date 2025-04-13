Yayınlanma: 13.04.2025 - 10:59

Güncelleme: 13.04.2025 - 10:59

Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması olan Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez düzenlenecek. Peki, Eurovision 2025 nerede, ne zaman? 2025 Eurovision'a Türkiye katılacak mı?

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

Eurovision’un heyecanı yine dorukta! 69. Eurovision Şarkı Yarışması 13-17 Mayıs tarihleri arasında olacak. Büyük Final, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek.

EUROVİSİON 2025 NEREDE?

Yarışma, İsviçre Basel'deki St. Jakobshalle arenasında düzenlenecek olup, büyük final 17 Mayıs 2025 tarihinde yapılacaktır.

TÜRKİYE KATILACAK MI?

Bu yılki yarışmaya toplam 38 ülke katılacak; ancak Türkiye, 2013 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da yarışmaya katılmama kararı almıştır. Bu kararı, 2025 yılında da sürdürmesi bekleniyor.