Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:00

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:00

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bu günün nasıl ortaya çıktığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adı ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kutlanan bu gün, insan hakları temelinde kadınların siyasi, sosyal bilincinin oluşturulmasına ve ekonomik başarılarının kutlanmasına ayrılır.

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Emekçi kadınlar günü 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiş olduğu için bir tekstil fabrikasında greve çıktı. Ancak bu grevde polisin işçilere saldırması ile, çalışanların fabrikaya kilitlenmesi ve sonrasında da çıkan yangında fabrika önünde kurulan barikatlardan işçilerin kaçamaması neticesinde 129 kadın işçi can verdi. Vefat eden işçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katılmıştır.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etmişti. Bu özel günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya atan ilk kişi ise Clara Zetkin'di.

1910 tarihinde Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi. Konferansa 17 farklı ülkeden katılan 100 kadın, Zetkin'in sunmuş olduğu öneriyi oybirliği ile kabul etti.

İlk uluslararası etkinlikler ise 1911 tarihinde, Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. Dünya Kadınlar Günü'nün 100. yıldönümü de büyük organizasyonlarla kutlanmıştı.

1975 tarihinde Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı. 1996 tarihinde belirlenen ilk tema 'Geçmişi kutlamak, geleceği planlamak' biçimindeydi.

TÜRKİYE'DE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.