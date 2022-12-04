Dünya Madenciler Günü nedir? Dünya Madenciler Günü nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünyada aynı gün kutlanan Dünya Madenciler Günü'nün nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, Dünya Madenciler Günü nedir? Dünya Madenciler Günü nasıl ortaya çıktı?

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 17:08
Dünya Madenciler Günü nedir? Dünya Madenciler Günü nasıl ortaya çıktı?
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Tüm dünyada her sene 4 Aralık'ta Dünya Madenciler Günü kutlanıyor. Dünya Madenciler Günü'nün neden ve nasıl ortaya çıktığı ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Mitolojik anlatıya göre; 4 Aralık tarihi Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçarak, madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve bu madenciler tarafından korunarak daha sonra azize kabul edilen Santa Barbara'ya atfedilmiş bir gündür. Olayın İzmit'te yaşanmış olması ve efsanenin geçtiği mekanların Anadolu olmasının Türkiye açısından ayrı bir önemi vardır.

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilen Santa Barbara'nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olmasına inanılması, önce Anadolu'da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanılmasına neden olmuştur.


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