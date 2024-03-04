Dünya obezite günü! Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?

Dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan ve uzmanların çok ciddi bir halk sağlığı problemi olarak tanımladıkları obezitede Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Peki, Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:16
Dünya obezite günü! Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?
Abone Ol google-news

Türkiye, 200 ülke arasında obezite oranları açısından kadınlarda 42'inci, erkeklerde ise 60'ıncı sırada. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Peki, Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?

OBEZİTE NEDİR?

Obezite, boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçüsünün(vücut kitle indeksi) 30 veya daha yüksek değere sahip olduğu sağlık açısından da risk oluşturan vücutta yoğun yağ birikimidir. Kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklara da etki eden obezite, iyileştirilebilir bir hastalıktır. 

TÜRKİYE'NİN EN OBEZ ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?

Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin verilerine göre en obez il Adana, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana'da uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.


obezite haberleri obez haberleri yemek kültürü haberleri türkiye haberleri Dünya Sağlık Örgütü haberleri

İlgili Haberler

Uzmanlar uyardı: 'Obezite, ergenliğe giriş yaşını düşürebiliyor'

Uzmanlar uyardı: 'Obezite, ergenliğe giriş yaşını düşürebiliyor'
Pandemide artan obezite, çocukların sağlığını ömür boyu etkileyebilir

Pandemide artan obezite, çocukların sağlığını ömür boyu etkileyebilir
Obezite sorunu çığ gibi büyüyor! Türkiye obezite araştırmasında kaçıncı sırada?

Obezite sorunu çığ gibi büyüyor! Türkiye obezite araştırmasında kaçıncı sırada?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF resmen açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!
Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!

Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı: 'Santos maçı 19:02'de kaybetti'

Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı: 'Santos maçı 19:02'de kaybetti'
Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…
Birce Akalay, Nejat İşler'in İnanç Konukçu'ya attığı tokatla ilgili ilk kez konuştu

Birce Akalay, Nejat İşler'in İnanç Konukçu'ya attığı tokatla ilgili ilk kez konuştu
Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı

Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı
Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!