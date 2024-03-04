Dünya obezite günü! Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?
Dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan ve uzmanların çok ciddi bir halk sağlığı problemi olarak tanımladıkları obezitede Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Peki, Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?
Türkiye, 200 ülke arasında obezite oranları açısından kadınlarda 42'inci, erkeklerde ise 60'ıncı sırada. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Peki, Obezite nedir? Türkiye'de en obez şehirler hangileri?
OBEZİTE NEDİR?
Obezite, boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçüsünün(vücut kitle indeksi) 30 veya daha yüksek değere sahip olduğu sağlık açısından da risk oluşturan vücutta yoğun yağ birikimidir. Kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklara da etki eden obezite, iyileştirilebilir bir hastalıktır.
TÜRKİYE'NİN EN OBEZ ŞEHİRLERİ HANGİLERİ?
Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin verilerine göre en obez il Adana, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana'da uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.
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