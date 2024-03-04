Obezite sorunu çığ gibi büyüyor! Türkiye obezite araştırmasında kaçıncı sırada?
Dünya genelinde obezite, giderek artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı yaşam tarzları, yanlış beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteden uzaklaşma gibi faktörler, obeziteyle mücadelede önemli bir engel oluşturuyor.
Bir milyardan fazla insan, obeziteyle mücadele etmekte ve bu durum ciddi sağlık risklerine neden oluyor. Türkiye gibi birçok ülke, obeziteyle mücadelede önemli adımlar atıyort ancak obezitenin yaygınlığı ve etkileri, her geçen gün daha da önem kazanıyor. Peki, Türkiye obezite araştırmasında kaçıncı sırada yer alıyor?
OBEZİTE ORANINA GÖRE ÜLKELERİN LİSTESİ
Nauru - yüzde 61.00
Cook Adaları - yüzde 55.90
Palau - yüzde 55.30
Marshall Adaları - yüzde 52.90
Tuvalu - yüzde 51.60
Niue - yüzde 50.00
Tonga - yüzde 48.20
Samoa - yüzde 47.30
Kiribati - yüzde 46.00
Mikronezya Federal Devletleri - yüzde 45.80
Kuveyt - yüzde 37.90
ABD - yüzde 36.20
Ürdün - yüzde 35.50
Suudi Arabistan - yüzde 35.40
Katar - yüzde 35.10
Libya - yüzde 32.50
Türkiye - yüzde 32.01
Mısır - yüzde 32.00
Lübnan - yüzde 32.00
Birleşik Arap Emirlikleri - yüzde 31.70
TÜRKİYE'NİN EN OBEZ İLİ BELLİ OLDU?
Türkiye’de obez oranı kadınlarda yüzde 23,6, erkeklerde ise 16,8. Türkiye obezite oranında Avrupa’da 5. sırada yer alıyor.
Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum.
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