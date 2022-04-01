Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: 'Böceklerden bulaşacak'
Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi, Covid-19'dan sonra ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarla ilgili açıklama yapıldı.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, sinek ve kene gibi canlılardan bulaşacak yeni bir hastalığın küresel bir salgın halini alabileceği uyarısında bulundu.
Bilim insanları Zika ve Deng humması gibi hastalıkların yeni pandemiye sebep verebileceğini açıklayan uzmanlar “Zika virüsü gibi patojenler yayılabilir. Hastalıkların yayılabileceği bölgelerde 4 milyara yakın insan yaşıyor” açıklamasını yaptı.
Zika, Deng Humması, sarıhumma gibi arbovirüslerin hızla yayılabileceğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Küresek Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi’nin direktörü Dr. Sylvie Briand, “Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktık ve bu tür salgınlara hazırlıksız olmanın nasıl etkisi olduğunu gördük” dedi.
Briand, “2003’te Sars ile ve 2009’da influenza salgınıyla birlikte bu tür salgınların gelebileceğini görmüştük. Sıradaki pandeminin arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal. Ayrıca riskin arttığına dair bazı işaretler de var” dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Arbovirüs İnisiyatifi’nin açılışında konuşan Briand, “2016’dan beri 89 farklı ülkede Zika salgını ortaya çıktı ve sarıhumma da 2000’lerin başından beri artışta” dedi. Uzmanlar sarı humma ve Zika salgını ile birlikte Chikungunya isimli daha az bilinen hastalığın da endişe yarattığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden Dr. Mike Ryan da, “Elimizdeki sistemleri gözden geçirmeli ve hastalıkları yakından takip etmeliyiz” dedi.
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