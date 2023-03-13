Dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Tayfun Taşdemir başarıları neler?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 13:29

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, finalde İsveç ile karşılaştı.

Semih Saygıner, Blomdahl’ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson’u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye’nin üst üste 3’üncü, toplamda ise 7’nci dünya şampiyonluğu oldu.

TAYFUN TAŞDEMİR KİMDİR?

Tayfun Taşdemir, 5 Kasım 1975 tarihinde Muş’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında üniversiteye giderken bilardoya hobi olarak başladı.

2000 yılında milli takıma girdi. 2000 – 2002 yılları arasında en iyi performansını yaparak ilk 8’e girmeyi başardı. Hollanda‘dan aldığı teklif ile Hollanda’ya gitti.

Tayfun Taşdemir, Hollanda Profesyonel Bilardo Ligi’nde mücadele eden Twentevisie Kulübü’nde profesyonel olarak 3 yıl bilardo oynadı.

2003 ve 2004 yılında Milli Takımlar Dünya Şampiyonu olan Taşdemir, 2000 ve 2002 Ferdi Şampiyona ile 2003 Türkiye Bilardo Federasyonu (T.B.F.) şampiyonası birincisidir.

Tayfun Taşdemir, ayrıca, T.B.F. Antrenörlük Belgesi ve milli sporcu belgesi ile Dünya Profesyonel Bilardo Birliği (B.W.A.) sporcu kontratına sahiptir.

TAYFUN TAŞDEMİR BAŞARILARI

2022 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası Şampiyonu (Güney Kore)

2021 Dünya Kupası 2.si (Hollanda)

2019 Dünya Kupası Şampiyonu ( Antalya)

2018 Dünya Kupası 2.si (Porto)

2018 Avrupa Kulüpler Şampiyonu (Portekiz)

2018 Dünya Milli Takımlar 3.sü ( Viersen)

2017 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.si

2017 Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu (Almanya)

2017 Dünya Kupası 3.sü (Mısır)

2016 Avrupa Kulüpler Şampiyonu

2015 Dünya Kupası 2.si (G.Kore)

2015 Dünya Kupası Şampiyonu- (Vietnam)

2015 Milli Takımlar Dünya 3.sü

2015 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 3.sü

2015 Milli Takımlar Avrupa 3.sü

2014 Avrupa Kulüpler Şampiyonu

2014 Milli Takimlar Dunya 3.sü

2013 Avrupa Kulüpler Şampiyonu2013 Dünya Kupasi 2.sü

2013 Milli Takimlar Dunya 3.sü

2013 Dünya Kupası 3.sü

2012 Dünya Kupası 2.si

2012 Milli Takimlar Avrupa 3.sü

2011 Milli Takımlar Dünya şampiyonu

2010 Dünya Kupası 3.sü

2010 Avrupa Şampiyonası 3.sü

2009 Dünya kupası 3.sü

2009 Avrupa Şampiyonası 3.sü

2008 Milli Takımlar Avrupa sampiyonu

2008 Dünya Kupasi 3.sü

2006 Dünya Kupası 3.sü

2005 Dünya Kupası 3.sü

2005 Avrupa Kulüpler 2.si

2004 Milli Takımlar Dünya Şampiyonu

2003 Milli Takımlar Dünya Şampiyonu

2002 Milli Takimlar Dünya 3.sü

2002 Avrupa Kupası 3.sü

2002 Dünya Grand Prix 3.sü