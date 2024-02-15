Dünya tarihini değiştiren 5 son dakika kararı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:30

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:30

İdeal bir durumda, bu devasa kararlar, artıları ve eksileri dikkate almak için bolca zaman bırakılarak alınır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Bazen seçimlerin hızlı yapılması gerekir ve herkes sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. İşte son dakika aldığı kararlarla dünyayı değiştiren 5 isim ve 5 son dakika kararı...

MARTIN LUTHER KING: "BİR HAYALİM VAR"

Martin Luther King Jr.'ın herkesin bildiği bir sözü varsa o da "Bir hayalim var." Bu cümle, papazın 28 Ağustos 1963'te Lincoln Anıtı önünde yaptığı sivil haklar konusunda güçlü ve ilham verici konuşmanın bir parçası olarak geldi. King, bu kitapta, sahip olduğu bir "rüya" fikri etrafında şekillenen, ırksal uyumu da içeren bir gelecek vizyonunu benimsedi. Ancak başlangıçta rüya görmekten söz edilmemesi gerekiyordu.

BUDDY HOLLY'NİN ÇAMAŞIR YIKAMA İSTEĞİ

Müzik tarihinin en kötü şöhretli anlarından biri, “Müziğin Öldüğü Gün” olarak da bilinen 3 Şubat 1959'dur. O gün, hepsi ünlü müzisyenler olan Buddy Holly, Richie Valens ve JP Richardson, Jr. (aynı zamanda Big Bopper olarak da bilinir), küçük uçakları Iowa'da düştüğünde hayatını kaybetti. Görünüşe göre, Holly'nin aceleci ve görünüşte önemsiz bir kararı nedeniyle o uçağa binmişlerdi. Hepsi bir süredir yollardaydı ve temiz kıyafetleri tükenmeye başlamıştı . Minnesota'daki bir sonraki gösterilerine gitmek için otobüse binmeleri planlanmıştı ama Holly gerçekten biraz temiz kıyafet istiyordu ve diğerlerini onunla birlikte bir uçak kiralamaya ikna etti, böylece erken gelip herkesin çamaşırlarını yıkayabileceklerdi. Taze içeceğe duyulan bu arzunun ölümcül olduğu ortaya çıktı.

TİTANİK'İ MAHVEDEN SON DAKİKA GÖREVLİ DEĞİŞİKLİĞİ

Titanik'in batması tarihteki en büyük deniz trajedilerinden biridir. "Batmaz" olarak tanımlanan gemi, Atlantik'te bir buzdağına çarptı ve kısa süre sonra battı. O gece yaşanan büyük can kaybıyla ilgili olarak ortalıkta dolaşacak pek çok suçlama var, ancak bir kısmı son dakikada alınan memur değiştirme kararına ait. İkinci Subay David Blair, gemi yola çıkmadan hemen önce mürettebattan çıkarıldı ve içinde gözetleme dürbünü bulunan dolabın anahtarını vermeyi unuttu. Gemi o farkına varmadan yola çıkmıştı ve bu nedenle mürettebat buzdağlarını yalnızca gözlerini kullanarak izlemek zorunda kaldı. Açıkçası, bu ne yazık ki yetersiz kaldı.

TEMBEL OKUMA BERLİN DUVARINI ÇÖKTÜRDÜ

1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması 20. yüzyılın en önemli anlarından biridir. Aynı zamanda tesadüfen oldu . Doğu Alman Politbüro sözcüsü Günter Schabowski, Doğu Almanya'nın Duvar'dan geçişe izin verme olasılıkları hakkında bir basın toplantısına ev sahipliği yapıyordu. Olay şu: Basın konferansından hemen önce Shabowski, Politbüro'dan kendisine ne söylemesi gerektiği konusunda bilgi veren bir not aldı, ancak açıklamanın tamamını okumadı. Yaklaşık bir saat süren konuşmanın ardından, Schabowski'nin gerçek politikanın ne olduğu ve yalnızca Politbüro'nun neyi tartıştığı konusunda kafası biraz karıştı ve konferans öncesi notun içeriğini abarttı. Müstahkem sınırların açılması ve her vatandaş için seyahat imkanının sağlanmasından bahsetmesi odanın dikkatini çekti. Bir muhabir değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğini sorduğunda bir diğeri "Hemen mi?!" diye bağırdı. Schabowski dikkati dağılmış bir şekilde yanıt verdi: "Hemen. Derhal." Bu tamamen doğru değildi ama haber hızla yayıldı ve gerisi tarih oldu.

STANISLAV PETROV DÜNYAYI KURTARDI

Dünyadaki herkesin Stanislav Petrov'a büyük bir minnet borcu var ama çok az kişi onun adını bile biliyor. Eğer Petrov olmasaydı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer bir savaş patlak verecek ve insanlığı mahvedecekti. 26 Eylül 1983'te Petrov, Sovyetlerin erken uyarı sistemlerini izleyen işinde çalışıyordu. ABD'nin Sovyetlere doğru füze fırlattığını gösteren birkaç sensör patladı, bu da ateşe karşılık vermenin Petrov'un görevi olduğu anlamına geliyordu. Bir şeylerin ters gittiğini hissedince, bunu üstlerine söylemeyi hemen ertelemeye karar verdi , eğer bunu yaparsa dünya için korkunç sonuçları olacağını biliyordu. Böyle bir kararla karşı karşıya kalan ve yanıldığı takdirde yaratacağı derin kişisel sonuçlar ile kıyamet kabusu potansiyelini değerlendiren Petrov tereddüt etti. Sonunda tetiklenen sensörlerin yanlış alarm olduğu ortaya çıktı; bu da Petrov'un görevine uymama kararının (kasıtlı olarak reddetme) sadece ülkesini değil dünyayı da kurtardığı anlamına geliyordu.