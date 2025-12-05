Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman ortaya çıktı?

5.12.2025 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman ortaya çıktı?

Sosyal medyada çok konuşulan Dünya Türk Kahvesi Günü araştırılıyor. Peki, Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman ortaya çıktı?

Türk kahvesinin ritüelleri, kokusu ve yüzyıllara dayanan kültürel değeri her yıl aralık ayının ilk haftasında yeniden gündeme geliyor. Peki, Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman ortaya çıktı?

Image

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NEDİR?

Türk kahvesi, sadece hazırlanışıyla değil, sohbeti başlatan ritüeli ve "kırk yıllık hatır" vurgusuyla da benzersiz bir kültürel değer olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 5 Aralık, dünyanın dört bir yanında Türk kahvesi ile ilgili etkinliklerin yapıldığı özel bir tarih olarak takvimlerde yer alıyor.

Image

DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Türk kahvesinin uluslararası ölçekte tanınmasını sağlayan en önemli gelişme, UNESCO'nun 2013 yılında Türk Kahvesi'ni Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil etmesi oldu.

İlgili Konular: #UNESCO #türk kahvesi #Dünya Türk Kahvesi Günü