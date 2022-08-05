Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'e intihal suçlaması
Amber Heard ile çekişmeli boşanma davasıyla gündeme gelen 'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp, bu sefer intihal suçlamasıyla karşı karşıya. Depp ve gitarist Jeff Beck, hapisteki bir adamın şiirinden şarkı sözleri çalmakla suçlanıyorlar. ortak albümleri "18"de hapisteki bir adamın şiirinden şarkı sözleri çalmakla suçlanıyorlar.
Ünlü oyuncu Jonny Depp ve gitarist Jeff Beck'in çıkardıkları '18' isimli albümde yer alan “Sad Motherfuckin’ Parade” şarkısı, 1964 yılında cinayet ve silahlı soygundan hapis yatmış, kendini “hilekâr” ilan edenSlim Wilson’ın bir şiiri ve şarkısı olan “Hobo Ben”den alıntı yapıldığı iddiası gündeme oturdu.
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Rolling Stone’un haberine göre, Slim Wilson’ın şiirlerini belgeleyen ve Buffalo Üniversitesi’nde profesör olan halkbilimci Bruce Jackson, şunları söyledi:
“Tüm parçada Depp ve Beck’in katkıda bulunduğunu bulabildiğim sadece iki satır var. Diğer her şey Slim’in performansından. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 50 yıldır bir şeyler yayınlıyorum ve ilk defa biri bir şeyi yırtıp üzerine kendi adını koymuş.”
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