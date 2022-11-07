Dünyaca ünlü kahve zinciri, menüsüne Rize çayını ekledi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:38

Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.

RİZE’DEN GELEN ÇAYLAR 400 MAĞAZADA SUNULACAK

Yerelleşme stratejisi kapsamında faaliyet gösterdiği pazarın taleplerine kulak veren ve geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına 400 mağazasında sunacağı özel harmanlı demleme Türk çayıyla çıkıyor. Bu hamlesiyle yerelliğe ve sürdürülebilirliğe dikkat çeken Starbucks, bu yaklaşımını üretici ve tedarikçi seçimine de yansıtıyor. Misafirlerine 400 mağazada sunduğu Türk çayını nane, limon, bal, akide şekeri gibi eşlikçilerle kişiselleştirme şansı tanıyacak olan marka, geleneksel tat profiline uygun demleme makineleriyle hazırlanacak çaylarını da ormansızlaşma ve iklim değişikliğiyle mücadele eden ve kırsal kesimdeki insanlar için ekonomik fırsatlar oluşturmaya odaklanan sivil toplum kuruluşu Rainforest Allience sertifikalı bir üreticiden tedarik edecek.

ÇAYLAR “RAINFOREST ALLIANCE" SERTİFİKALI ÜRETİCİDEN TEDARİK EDİLİYOR

Gıda ve Tarım Örgütü bu yıl Uluslararası Çay Günü'nde "daha fazla sürdürülebilirlik" ihtiyacının altını çizerken, Starbucks da yaptığı açıklamada, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği önemsediklerini, yalnızca etik ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyan tedarikçilerle çalışmak için kapsamlı seçim süreçleri yürüttüklerini duyurdu. Çayların, bu alanda küresel çapta saygın bir organizasyon olan Rainforest Alliance’tan sertifika almış bir üreticiden tedarik edildiğinin altını çizen Starbucks, bu sayede gıda güvenliğine, kadın istihdamının güçlenmesine, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduklarını aktardı.

RİZE’DE KUTLANDI, FOTOĞRAF SERGİSİYLE TAÇLANIYOR

Fotoğraf sanatçılarını Türkiye’de “çayın başkenti” olarak anılan Rize’de bir araya getiren ve Türk çayı hamlesini Rize’de kutlayan marka, bu kapsamda çekilen ve Türk halkının çay sevgisini yansıtan fotoğrafları 9 Kasım’da Narmanlı Han mağazasında başlayacak fotoğraf sergisiyle taçlandıracak. Tüm çayseverlerin ücretsiz ziyaret edebileceği sergi, yıl boyunca farklı illerdeki Starbucks mağazalarında sergilenmeye devam edecek. Çayın Türk toplumu için güçlü bir kültürel öğe olduğunu vurgulandığı şirketin yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Günün her saati içilebilen çay, yalnızca bir sıcak içecek değil, oldukça derin bir kültürel karşılığı da var. Mağazalarımızdaki demleme Türk çayı deneyiminin yanı sıra, bu değerin ilham olduğu fotoğrafları da yıl boyunca ülke çapında misafirlerimizin beğenisine sunacağız"