Dünyaca ünlü maestro Yuri Temirkanov hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.11.2023 - 22:59

Güncelleme: 06.11.2023 - 23:03

Temirkanov adına St Petersburg filarmoni orkestrası’nın Büyük Salon’unda geçen akşam veda töreni düzenlendi. Tabutu sahnenin önüne konuldu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Valisi Alexander Beglov ve diğer ünlü kişiler törene mesaj ve çelenk gönderdiler. Anma törenine Filarmoni orkestrası eşlik etti. Cenazesi Komarovsky Mezarlığında toprağa verildi.

PUTİN'DEN TAZİYE

Putin ayrıca telegram hesabından taziye demeci yayınladı. Mesajında, “Yuri Temirkanov gidişi hepimiz için büyük, yeri doldurulamaz bir trajedi. Rusya’nın önde gelen oğlu, yerli ve dünya kültürünün destekçisi, büyük bir müzisyen ve yaratıcıydı" ifadesini kullandı.

Santa Cecilia’nın Ulusal Akedemisi Başkanı Michele Dall’ Ongaro, onu şu sözlerle hatırlatmak istedi: "Yuri Temirkanov’un kaybı çok ciddi bir yara çünkü 1979’dan beri 40 yıl boyunca koromuz ve Orkestramızla olan ilişkisi uzun ve yoğundu ve tarihin inşası temel adımlar ile oluştu.” Bizim kurumumuz Temirkanov’un sanatı, yeteneği, zekası, müziğin eşsiz şekillendirme şekli tarih zengini yumuşaklığı müzik medeniyeti ve ötesinin eşsizolarak kalmaktadır. Onun yasını büyük bir üzüntü ve şükranla tutuyoruz.

Yuri Temirkanov, uluslararası Çerkes toplumu içinde ayrıca önemlidir.

Rusya’nın en seçkin isimlerinden biri olan Yuri Temirkanov Çerkes asıllı bir isimdi.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde Nalçık’ta dünyaya gelen Temirkanov Dünya Çerkes Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Ünlü orkestra şefi, uluslararası Çerkes gençliği forumunun katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmasında, "Anavatanınızdan uzakta olduğunuzda, halkınıza, dilinize ve kültürüne daha fazla değer vermeye başlarsınız.” demişti.

Temirkanov 1988'den beri Rusya Onurlu Topluluğu, St. Petersburg Filarmoni Akademik Senfoni Orkestrası'nın baş şefi ve son yıllarda ünlü topluluğun sanat yönetmeni idi.

Birleşik krallıkta konser veren ilk Sovyetler Birliği maestrosu olan Temirkanov İstanbul’da İstanbul müzik Festivalinde İstanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanoda Fazıl Say ile konser vermiş idi.

YURİ TEMİRKANOV KİMDİR?

Yuri Temirkanov, 10 Aralık 1938'de Nalçik'te doğdu, 9 yaşından itibaren müzik eğitimi aldı. Leningrad Konservatuarı'nın ortaokul özel müzik okulundan mezun oldu. St.Petersburg'da yaşadı. Eserleri sadece Rusya'ya değil tüm dünyaya ilham verdi.

Ülkenin kültürel gelişimine yaptığı katkı ile Kabardey-Balkar Halk Sanatçısı unvanını aldı. Yuri Temirkanov ayrıca Anavatan için Liyakat Nişanı'nın tam sahibiydi.

1966 yılında Leningrad’daki opera bale ve tiyatroların şefliğine getirilmiş, 1967 yılında oldukça prestijli bir ödül olan Moskova ulusal orkestra şefliği ödülünü almıştır. Hemen ardından şef Kiril Kondrashin tarafından beraberlerinde Moskova filarmoni orkestrası ve efsane kemanist David Oistrakh olduğu halde bir ABD turuna davet edilmiş, 1968 yılında Leningrad senfoni orkestrasının baş şefliğine getirilmiştir.

Bu görevini 1976 yılında Kirov opera ve balesi müzik direktörlüğüne getirilene kadar sürdürmüş, bu görevi sırasında şefliğin yanı sıra Tchaikovsky nin dünyaca ünlü Queen of Spades ve Eugene operalarını da sahnelemiştir. Temirkanov, 1988 yılından itibaren ünlü plak şirketi BMG/RCA ile yakın ilişkilerde bulunmaya başlamış, bunun sonucunda da kraliyet senfonisi ile birlikte, Stravinsky ve Tchaikovsky’;nin eserlerinin icra edildiği birçok albüm çıkarmıştır.

St Petersburg Philarmoni Orkestrası ile yaptığı kayıtlarda ise daha çok Shostakhovic, Prokiev, Raccmanino Berlioz, Ravel ve Sibelius gibi bestecilerin eserlerini seslendirmiştir. Temirkanov’nun Japonya, Asya, Avrupa, Güney Amerika ve ABD yi kapsayan turu büyük yankı yapmıştır. 28 Ekim 1997 Baltimore Senfoni Orkestrası'nın 11inci dönem müzik yönetmenliğine getirilmiştir.

Dünyaca bilinen müzikal otoritesi ve performansıyla şef Temirkanov halen;St. Petersburg Filarmoni Orkestrası Müzik Yönetmenliği& Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası Danışmanlığı İngiltere Kraliyet Orkestrası Danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca Avrupa önde gelen orkestralarında (Berlin Filarmoni Orkestrası, Viyana Filarmoni Orkestrası, Paris Devlet Orkestrası, Amsterdam Devlet Orkestrası) konuk şeflik yapmasının yanı sıra ABD önde gelen orkestralar olan New York, Philedelphia, Boston, Chicago, Cleveland, San Francisco, Los Angeles orkestralarını yönetmiş ve halen de Baltimore senfoni orkestrası ile çalışmaktadır.

Temirkanov, Amerika New Jerseydeki Çerkes örgütlenmesi olan Circassian Benevolent Association ile de yakın temasta bu gurubun faaliyetlerine katılmaktadır

1988 - St. Petersburg Filarmoni Orkestrası, 2000 - ABD - Baltimore Senfoni Orkestrası ayrıca Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası ve Londra Kraliyet Senfoni Orkestrasında konuk şef olarak görev alan sanatçıya 2015 yılında Teatro La Fenice, Temirkanov’a “Müziğe Adanmış Bir Yaşam” ödülü verdi.

*Konuk Yazar