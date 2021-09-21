Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi

21 Eylül 2021 Salı, 17:58

Dünyanın en önemli müzik insanlarından biri olan Richard H. Kirk, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, bağlı olduğu müzik şirketi ölüm haberini doğruladı.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Yapım şirketi şöyle duyurdu:

Sevgili dostumuz Richard H. Kirk'ün vefat ettiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Richard, yaşamı ve müzik kariyeri boyunca tekil ve kararlı bir yolda öncülük etti. Kendisi bir yaratıcı dehaydı. Onu çok özleyeceğiz.