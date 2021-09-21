Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü müzisyenleri arasında yer alan Cabaret Voltaire'in ünlü müzisyeni Richard H. Kirk 65 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 17:58
Dünyaca ünlü müzisyen Richard H. Kirk yaşamını yitirdi
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Dünyanın en önemli müzik insanlarından biri olan Richard H. Kirk, 65 yaşında yaşamını yitirdi. 

Sanatçının ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, bağlı olduğu müzik şirketi ölüm haberini doğruladı.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Yapım şirketi şöyle duyurdu:

Sevgili dostumuz Richard H. Kirk'ün vefat ettiğini üzüntüyle bildiriyoruz. Richard, yaşamı ve müzik kariyeri boyunca tekil ve kararlı bir yolda öncülük etti. Kendisi bir yaratıcı dehaydı. Onu çok özleyeceğiz.


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