Ünlü müzisyen Mikis Theodorakis yaşamını yitirdi
Ünlü müzisyen, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis, 96 yaşında yaşamını yitirdi.
'Zorba the Greek' filminin unutulmaz müziği ile de bilinen Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.
Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen sanatçı, sadece Yunanistan için değil, dünya müziği için de önemli bir isimdi.
Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bugün Yunanistan'ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis'imiz gitti" dedi.
MİKİS THEODORAKİS KİMDİR?
29 Temmuz 1925’te Yunanistan’ın Hios Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-Urlalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Klasik müzik alanında yaptığı başarılı çalışmaların ardından geleneksel ve ulusal çalgılara, ritimlere ve ezgilere yönelen Theodorakis, “Epitafios” Mezartaşı yazıtı beste dizisiyle Yunanistan’da büyük bir kültür devrimi başlattı. Theodorakis 1000 dolayında şarkı yazmıştır. Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo bestelemiştir.
"Holokost hakkında yazılan en güzel müzik eseri" olarak nitelendirilen "Mauthausen'in Ballad'ı" olarak da bilinen "Mauthausen Üçlemesi" önemli görülen eserlerinden biridir.
Theodorakis, Lenin Barış Ödülü'nün de sahibidir.
1981-1990 yılları arasında KKE'nin (Yunanistan Komünist Partisi) milletvekilliğini yapmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında Theodorakis'e ziyarette bulunmuştu.
O dönem Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Atina'da katıldığı Türk-Yunan İş Forumu toplantısının ardından eşi Emine Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile birlikte Theodorakis'in evinde bir araya gelmişti.
Zülfü Livaneli ile verdiği ortak konserlerle tanınan Theodorakis, ortak çalışmaları ve kendi çalışmalarından oluşan birer CD'yi de Erdoğan'a hediye etmişti.
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