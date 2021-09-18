Ünlü müzisyen George Mraz yaşamını yitirdi
Çek asıllı Amerikalı ünlü caz müzisyeni George Mraz 77 yaşında yaşamını yitirdi.
50 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çek müzisyen George Mraz, Perşembe günü 77 yaşında yaşamını yitirdi. Eşi Camilla, ölümünü Facebook'ta kamuoyuna duyurdu.
BİRÇOK ALBÜMDE İMZASI BULUNUYOR
Başarılı albümlere imza atan ünlü caz müzisyeni, Eylül 1944'te Güney Bohemya, Písek'te Jirí Mráz'da doğdu. Mraz, 20. yüzyılın en ünlü müzisyenleri arasında yer alırken birçok ünlü cazcıyla da çalışmıştı.
Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Clark Terry, Herbie Hancock ve Joe Williams gibi dünyanın en beğenilen caz müzisyenleriyle birlikte çaldı.
1969'da Dizzy Gillespie tarafından grubuyla New York'ta çalması için davet edildi. Daha sonra Mraz, Oscar Petersons Trio ve Ella Fitzgerald ile oynadı.
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