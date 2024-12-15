Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck İstanbul'da yol kapanına takıldı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:56

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck, 15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek workshop için Türkiye’ye geldi. İstanbul’a ikinci kez gelen Chubbuck, Galata Kulesi çevresinde talihsiz bir olay yaşadı.

Snob Magazin'in aktardığına göre, havalimanından oteline ilerlerken aracının lastikleri ters yol kapanlarına takılarak patladı. Bu aksilik nedeniyle Galata Ecole St. Pierre Otel’e gecikmeli ulaşan ünlü koç, enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Zarafeti ve seçkin tarzıyla otele giriş yapan Chubbuck, gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK PERFORMANSLARINI BURADA YARATACAĞIZ!"

İstanbul’a duyduğu sevgiyi dile getiren Chubbuck, heyecanını şu sözlerle ifade etti:



“İstanbul harika bir şehir! Yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kez Türk oyuncularını daha yakından tanıma fırsatı bulacağım. Workshop sırasında katılımcılarla birlikte içgörülerimizi keşfederek dünyanın gördüğü en büyük performansları, oyuncuları, yazarları ve yönetmenleri yaratacağımıza inanıyorum.”

HOLLYWOOD’UN YILDIZLARINA İLHAM KAYNAĞI

Ivana Chubbuck, son dönemdeki başarısını, 82. Altın Küre Ödülleri’nde Last Showgirl filmiyle drama dalında "En İyi Kadın Oyuncu" adayı gösterilen Pamela Anderson’la yaptığı çalışmalarla taçlandırdı. Anderson, performansındaki büyük sıçramanın ardındaki isim olarak Chubbuck’a teşekkür etti.

Ünlü oyuncu koçu, Hollywood’un en büyük yıldızlarının başarılarında imzası bulunan sihirli dokunuşunu, bu kez Türk oyuncularıyla paylaşmaya hazırlanıyor.