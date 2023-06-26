Dünyaca ünlü sanatçı Elton John sahneye veda ediyor

Dünyaca ünlü sanatçı Elton John, her yıl düzenlenen Glastonbury Festivali'nde İngiltere'de son konserini verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:00
Dünyaca ünlü sanatçı Elton John sahneye veda ediyor
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Her yıl düzenlenen ve bu yılda 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ünlü Glastonbury Festivali, birbirinden ünlü müzisyenlere ev sahipliği yaptı. Geçen aylarda "Farewell Yellow Brick Road" isimli turnesiyle müziğe veda edeceğini duyuran 76 yaşındaki müzisyen Elton John, Glastonbury sahnesinin kapanışını yaptı.

İNGİLTERE'DE SON KONSER

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan John, İngiltere'de son kez konser verdi.

Sahnede "Bennie And The Jets", "Tiny Dancer", "Your Song", "I'm Still Standing" gibi hit parçalarını seslendiren John, "Burada olduğum için çok mutluğum. Bu anı hiç unutmayacağım. Glastonbury'de sahne alacağımı hiç düşünmezdim. Bu, benim Birleşik Krallık'taki son konserim olduğu için çok özel bir gece" dedi.

Bu konserin ardından şarkıcının 6 konseri daha bulunuyor. John, son konserini 8 Temmuz'de Stockholm'de verecek.



Elton John ingiltere

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