İngiliz şarkıcı Elton John Twitter'a veda etti
İngiliz şarkıcı Elton John, iş insanı Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter’ı bıraktığını açıkladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı John, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyururken, 1.1 milyon Twitter takipçisi bulunan hesabında “Hayatım boyunca müziği herkesi bir araya getirmek için kullandım. Ancak yanlış bilginin, bu birliğimizi bozmasını görmek beni çok üzüyor” paylaşımını yaptı.
Şarkıcı paylaşımın devamında şunu söyledi: “Yanlış bilginin yayılmasına izin veren politika değişimleri nedeniyle artık Twitter’ı kullanmamaya karar verdim.”
Elton John, geçtiğimiz günlerde de müzik kariyerinin 50. yılında sahnelere veda edeceğini duyurmuştu.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme