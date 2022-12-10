İngiliz şarkıcı Elton John Twitter'a veda etti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 18:59

Dünyaca ünlü şarkıcı John, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyururken, 1.1 milyon Twitter takipçisi bulunan hesabında “Hayatım boyunca müziği herkesi bir araya getirmek için kullandım. Ancak yanlış bilginin, bu birliğimizi bozmasını görmek beni çok üzüyor” paylaşımını yaptı.

Şarkıcı paylaşımın devamında şunu söyledi: “Yanlış bilginin yayılmasına izin veren politika değişimleri nedeniyle artık Twitter’ı kullanmamaya karar verdim.”

Elton John, geçtiğimiz günlerde de müzik kariyerinin 50. yılında sahnelere veda edeceğini duyurmuştu.

