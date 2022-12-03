Elton John müziğe veda ediyor: Son konserini verecek
Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, müzik kariyerinin 50. yılında sahnelere veda ediyor.
Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendisine 'Sir' unvanı verilen Elton John, 25 Haziran'da kendi ülkesi İngiltere'de Glastonbury Festivali'nde son konserini verecek.
John, gösteriyi duyurduğu bir açıklamasında "İngiliz hayranlarıma veda etmek için bundan daha uygun bir yol olamaz" dedi.
2018'de 'Farewell Yellow Brick Road' adlı veda turnesine çıkan John, Temmuz 2023 tarihine kadar Avrupa'daki konserlerine devam edecek.
2021 yılında sona ermesi planlanan veda turnesi, hem pandemi hem de şarkıcının düşme sırasında yaşadığı kalça yaralanması nedeniyle birkaç defa ertelendi.
Elton John son ABD turnesini geçen ay tamamladı. Los Angeles’taki Dodger Stadyumu'nda sahne alan John, 1975 yılında da aynı sahneye çıkmıştı. Veda konserinde John'a Dua Lipa, Kiki Dee ve Brandi Carlile eşlik etti.
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