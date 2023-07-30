Call of Duty'e iki yeni karakter: Nicki Minaj ve Snoop Dogg
Popüler oyun serisi Call of Duty'nin iki yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare II ve Warzone 2.0'a Nicki Minaj ve Snoop Dogg'un ekleneceği açıklandı.
Call of Duty, son zamanlarda, The Boys dizisinin karakterleri gibi birçok bilindik ismi oyununa ekliyor. Şimdi ise Call of Duty Modern Warfare II ve Warzone 2.0 eklenecek yeni karakterler açıklandı. Ünlü şarkıcı Nicki Minaj ve Snoop Dogg oyuna ekleniyor.
The Doggfather returns. @SnoopDogg is coming back to Call of Duty. pic.twitter.com/dS9HkMQdVQ— Call of Duty (@CallofDuty) July 27, 2023
Call of Duty'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada iki sanatçının da oyun içi görüntüleri paylaşıldı. Nicki Minaj parlak pembe bir silah tutarken görülürken, Snoop Dogg mavi ve altın renkli bir tüfek tutuyor. Kaplamaların oyun içi ücreti hakkında açıklama yapılmadı. Ancak karakterlerin 2 Ağustos'ta yayınlanacak olan sezon 5 güncellemesi ile gelmesi bekleniyor.
Nicki Minaj is coming to Call of Duty ?? pic.twitter.com/CFYwhjWfUL— Call of Duty (@CallofDuty) July 27, 2023
Resmi hesapta açıklanan bilgilere göre iki müzisyen de Hip Hop'un 50. yılı kutlamalarına özel olarak geliyor. Kaplamaların yanı sıra, oyuncular ücretsiz 'Savaş Parçaları' alacaklar.
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