Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpekleri kaçırılmıştı... Mahkeme kararını verdi
'Poker Face', 'Just Dance' ve 'Bad Romance' parçalarıyla yıldızı parlayan ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın 2021 yılında kaçırılan köpeklerine ilişkin dava sonuçlandı.
ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga'nın 2021 yılının Şubat ayında Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı.
Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2022 yılının başında yapılan bir yanlışlık sebebiyle hapisten kaçmasının ardından 5 ay sonra yeniden yakalanan James Howard Jackson'ın 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Köpeklerin kaçırılmaya çalışıldığı esnada bakıcıları Fischer'ı da yaralayan Jackson, hırsızlık ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ta yaşanan olayda, Lady Gaga'nın Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı. Olay esnasında silahlı saldırıya uğrayan Fischer ise göğsünden yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, köpeklerin kaçırılmasıyla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kişiler arasında, Lady Gaga’nın, köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri iade eden bir kadının da bulunduğu aktarılmıştı.
Öte yandan, dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga'ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini ve köpeklerin değerlerinden dolayı kaçırılmış olabileceklerini aktarmıştı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- 'Altılı Masa...'
- İYİ Partili Kürşat Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması
- Yüksek kiralara uzak ilçeler de çözüm olmadı