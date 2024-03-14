Dünya'da sadece 4 yerde var! Biri Bartın'da...

Dünyada sadece 4 yerde olan lav sütunları Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:06
Dünya'da sadece 4 yerde var! Biri Bartın'da...
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Lav sütunları, volkanik faaliyet sırasında lavın yüzeye ulaştığı ve soğumaya başladığı noktalarda oluşan ilginç ve göz alıcı jeolojik oluşumlardır. Bu sütunlar, genellikle volkanik lav akıntılarının soğuması sırasında oluşur ve bazaltik lavların özellikle yaygın olduğu yerlerde görülür.

Lav sütunları, dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye’de ise sadece Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

Bartın'da bulunan 80 milyon yıllık lav sütunları, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmasının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

2017 yılında  ''Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'' kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede önemli turizm canlanması da kaydedildi.


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