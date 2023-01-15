Dünyada son 8 yılda kaydedilen 'en sıcak' yıllar yaşandı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarının başında gelmeye devam ediyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle sıcaklar her geçen gün artıyor. Sıcaklıkların artması da kuraklıkların yaşanmasına neden oluyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'ndeki (ECMWF) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (ERA5) göre, dünyada 2016 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

2022 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kayıtlara geçti. Dünyada son 8 yıl ise en sıcak 8 yıl olarak kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi veri seti ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:

Sıralama En sıcak yıllar 1. 2016 2. 2020 3. 2019 4. 2017 5. 2022 6. 2021 7. 2018 8. 2015 9. 2010 10. 2013

"ARTAN SICAKLIKLAR SU İHTİYACIMIZI ARTIRIYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, dünyada hava sıcaklıklarının her 10 yıl, bir önceki 10 yıldan daha yüksek olduğunu ve sıcaklıkların artmaya devam ettiğini söyledi.

1850 yıllarındaki sanayileşmeyle fosil yakıt kullanımının arttığını belirten Toros, "Enerjiyle beraber teknoloji gelişiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte yer altından daha kolay fosil yakıtlar elde ediyoruz. Üretim arttıkça atmosfere daha fazla kirletici salıyoruz. Bu durum sıcaklıklarını artmasına neden oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, sıcaklığın artmasının dünyada birçok sorunu da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Artan sıcaklıklar dünyada sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oluyor. Bu nedenle dünyada her yıl insanlar hayatını kaybediyor. Aşırı yağışlar yüzünden ani sel baskınları artıyor, taşkınlar oluyor. Bu sel olayları can ve mal kayıplarına yol açıyor. Artan sıcaklıklar su ihtiyacımızı artırıyor. Sıcaklıktaki ve kuraklıktaki artışı hepimiz hissediyoruz. Sıcakların artması buzul ve karla kaplı alanların azalmasına ve okyanustaki su seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Dünyada ortalama sıcaklıklar kuzeybatı Sibirya'da ortalamanın 3 derece üzerine çıktı. ERA5 verilerine göre Güneybatı Avrupa ve Antarktika Yarımadasındaki sıcaklıklar ortalamanın 2 derece üzerine ulaştı veya aştı."

"YÜKSEK BASINÇ, HAVALARIN SICAK VE KURAK GEÇMESİNE NEDEN OLDU"

Türkiye'nin de artan sıcaklardan etkilendiğini anlatan Toros, özellikle 2022 yılının çok sıcak geçtiğini belirtti.

Prof. Dr. Toros, aralık ayının Türkiye'de son 52 yılın en sıcak ayı olduğunu dile getirerek, "Bunu özellikle Marmara Bölgesi'nde oldukça hissettik. Uzun süren yüksek basınç alanları etkisi altında kalıyoruz. Yüksek basınç, havaların sıcak ve kurak geçmesine neden oldu. Küresel ölçekteki bu son yıllardaki sıcaklık artışının ülkemize de yansıdığını, ülkemizde de son yıllarda daha sıcak hava durumlarıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.