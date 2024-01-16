Dünyada yasal olarak dinozor avlayabileceğiniz tek yer... Her yıl 60 bin kişiye lisans veriliyor!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:25

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:39

Dinozor avlamak istiyorsanız, bunu yasal olarak yapabileceğiniz dünyadaki tek yer Utah'taki Vernal.

Çünkü burada "resmi dinozor avı lisansları" veriliyor, ancak lisans aldıktan sonra, başarılı av garantisi verilmiyor.

Vernal, 1951'de iş insanı Tenney T. Johnson'ın fikrinin Vernal Ticaret Odası tarafından benimsenmesiyle dinozor avı lisansları verilmeye başlandı.

The Museum of Hoaxes'un raporuna göre, yılda yaklaşık 60 bin turiste bu lisanslar dağıtılıyor.

DİNOZOR AVLAMA LİSANSININ İÇERİĞİ

Avlanmak tartışmalı bir hobi ve Jurassic Park'ın yönetmeni Steven Spielberg bile, konu bir triceratops maketi olunca insanların çok tutkulu olabileceğini onaylıyor.

Dinozor avı yaparken bazı kuralların olduğunu da unutmamak önemli.

Lisansın üzerinde ise şunlar yazıyor:

"Bu lisans, sahibine Uintah County'deki 'Dinozor Kontrol Alanı' olarak bilinen alanda, aşağıdaki türlerdeki dinozorları avlamak, takip etmek, vurmak, öldürmek ve o alandan çıkarmak hakkını verir."

Avlanabilecek dinozorlara da bir kısıtlama getirilmiş, o kısıtlamalar da şu şekilde:

A. TYRANNOSAURUS REX – Sadece 1 (yetişkin erkek)

B. DIPLODOCUS GIGANTICUS – Sadece 1 (herhangi bir cinsiyet) ve canlı ağırlık olarak 5 bin pounddan (2 bin 267 KG) az olmamalı

C. STEGOSAURUS – Sadece 2 (erkek) herhangi bir boyutta

D. PTERODACTYL – Sadece 4 (yavrusuz)

Bu lisans sahibine Vernal'da avlanma hakkı verse de, "bugüne hiç kimsenin bir dinozor avlayamadığını" belirtmekte fayda var.

150 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİLLER

Vernal paleontolojik açıdan özel bir yer, Dinozor Ulusal Anıtı'na ev sahipliği yapıyor.

80 bin 940 hektarlık (200 bin dönüm) alanıyla Utah'tan Colorado'ya uzanıyor ve "Dinosaurland" olarak adlandırılıyor.

Burada bulunan ilk dinozor kemikleri 1909'da Earl Douglass tarafından keşfedildi.

O zamandan beri Stegosaurus, Diplodocus, Allosaurus, Apatosaurus ve Camarasaurus'a ait binlerce fosil bulundu.

Kemikler Duvarı'nda bazı fosilleri görebilir ve hatta 150 milyon yıl öncesine ait bazı fosilleri dokunarak hissedebilirsiniz.

Ve son olarak, maalesef Vernal'ın antik arazilerinde gezinirken canlı bir dinozorla karşılaşamazsınız. Vernal'da, onların tarih öncesi dünyasına bir pencere açılıyor.

Bu yüzden, avlanmak yerine, bu muhteşem canlıların mirasını keşfetmeye ve saygı göstermeye davetlisiniz.

Belki de en büyük macera, tarih öncesi bir zaman yolculuğuna çıkıp, dünyamızın en büyük sırlarından birini keşfetmektir.