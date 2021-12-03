'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor

03 Aralık 2021 Cuma, 16:44

Dünya üzerinde en büyük dudaklara sahip kadın olduğu belirtilen 24 yaşındaki Andrea Ivanova, yılbaşı için yeniden estetik ameliyat yaptırarak bu rekorunu tazelemeyi düşünüyor.

Bratz bebekleri gibi görünme hedefi için yalnızca dudak değil, aynı zamanda çene ve yüz kemiğinin şeklini değiştirmek için yüz genişletme ve kontürleme işlemleri yaptıran kadın, kısa zaman önce yaptırdığı bu operasyonlar için 500 sterline yakın para ödedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Andrea, büyük dudaklarının kendisine bir özgüven kaynağı olmanın yanı sıra, sosyal medyadaki takipçilerinin de ilgisini çekmesini sağladığını söylüyor.

Sıra dışı görüntüsünün Instagram'daki 8 bin 828 takipçisinin beğenisini getirdiğini söyleyen kadın, "Dünyanın her yerinden çok sayıdaki erkek bana sosyal medyadan mesaj atarak, para ve seyahat teklif ediyor, toplantılarına davet ediyor" dedi.

'YAKINDA YENİ OPERASYONLAR YAPTIRACAĞIM'

Her defasında 200 sterline mal olan çok sayıdaki estetik operasyona rağmen Andrea, dudaklarının bir gün 'patlamasından' endişe etmediğini söylüyor:

"Dudaklarımı çok seviyorum ve onlar sayesinde çok daha iyi hissediyorum. Yakında yeni dudak ve yanak operasyonları yaptıracağım."

Andrea'nın sosyal medyadaki hayranları, genç kadının görünümüne övgüler dizerken, çoğu takipçisi daha fazla estetik operasyon yaptırması için onu teşvik ediyor.

Kullanıcılardan biri, "Dudaklarını daha fazla şişirecek misin?" diye sorarken, diğerleri ise "En sevdiğim dudaklar", "Harika görünüyorsun, tam bir bebek" gibi yorumlar yapıyor.