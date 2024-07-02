Dünyanın en eski içme suyu bulundu: 1.5 milyar yaşında! Tadı normal sudan çok farklı!
Kanadalı bir madende dünyanın en eski suyu bulundu. Bilim insanı Prof. Barbara Sherwood Lollar, 1,5 milyar yıllık suyun tadına bakarak bilim dünyasında ses yarattı...
Profesör Barbara Sherwood Lollar, 2016 yılında Kanada'daki bir madeni inceleyen jeologlardan oluşan bir ekibe liderlik ederken bu dikkat çekici keşfi gerçekleştirdi.
2.6 MİLYAR YAŞINDA OLABİLİR
Yapılan testlere göre, yüzeyin yaklaşık üç kilometre altında akan suyun yaşı 1,5 ila 2,6 milyar yıl arasında değişiyor. Bu da onu Dünya'da bulunan en eski su yapıyor. Prof. Sherwood Lollar, "İnsanlar bu suyu düşündüklerinde, bunun kayanın içinde hapsolmuş çok az miktarda su olduğunu varsayıyorlar. Ama aslında tam size doğru fışkırıyor. Bu şeyler dakikada litrelerce hızla akıyor, suyun hacmi herkesin tahmin ettiğinden çok daha büyük." dedi.
SUYUN TADI GÜNÜMÜZE BENZEMİYOR
Suyun tadına bakan Prof. Dr. Sherwood Lollar suyun “çok tuzlu ve acı” olduğunu ve deniz suyundan çok daha tuzlu olduğunu söyledi. Tuzlu suların çok daha eskiye dayandığını söyleyen Lollar, bu keşfin ilgi çekici olduğunu belirtti.
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