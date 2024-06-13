Bilimden çığır açıcı keşif! Ölümden sonra ruha ne olacağı bulundu

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:22

Güncelleme: 13.06.2024 - 11:22

Ölümden sonra ruha ne olduğu veya ne olacağı konusu, felsefe, din ve bilim gibi birçok alanın üzerinde durduğu bir konu. Farklı inançlar ve kültürler ruhun kaderi hakkında farklı görüşlere sahip.

BİLİM BELİRSİZLİĞİ HENÜZ ÇÖZEMEDİ

Kültürel ve dini olarak ölümden sonra birçok inanış bulunsa da bilim henüz ölümden sonra ne olacağını çözemedi. Ancak, bazı bilim insanları bilincin ölümden sonra da devam edebileceğini öne sürerken, diğerleri bunun sadece biyolojik bir süreç olduğunu ve bilincin bedenin ölümüyle sona erdiğini savunuyor.

"RUH KAİNATA KARIŞIYOR"

Arizona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Stuart Hameroff ve İngiliz fizikçi Sör Roger Penrose ölümden sonra bilincin kuantum seviyede saklandığını ve “Eğer bir insan ölürse, bu kuantum bilgi mikrotübüllerden serbest kalarak kâinata karıştığını" düşündüklerini belirtiyor.

"BİLİNÇ ÖLÜMDEN SONRA DA DEVAM EDİYOR"

Birleşik Krallık’tan bilim insanı Dr. Sam Parnia ise insan bilincinin ölümden sonra da var olmaya devam ettiğini savunuyor. Parnia, Morgan Freeman'ın sunuculuğunu yaptığı National Geographic'in The Story of God programında, insan bilincinin biz öldükten sonra da yaşamaya devam ettiğine inandığını açıkladı.