Dünyanın en eski mağara resmi bulundu: İnsanlar tarafından yapılmamış olabilir

Bilim dünyası, insanlık tarihine dair ezberleri bozabilecek yeni bir keşifle sarsıldı. Sulawesi Adası’nda bulunan mağara resimlerinin, şimdiye kadar bilinen tüm örneklerden çok daha eski olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan analizler, bu sanatın 51.000 yıldan daha önce üretildiğini gösterirken resimlerin kime ait olduğu sorusu tartışmaları alevlendirdi.

DÜNYANIN EN ESKİ MAĞARA SANATI SULAWESİ’DE ORTAYA ÇIKTI

Daha önce İspanya’da bulunan 24.000 yıllık mağara resimleri “tarih öncesi sanatın” en bilinen örnekleriydi. Ancak Sulawesi’deki keşif bu rekoru neredeyse ikiye katladı.

Ada üzerinde bulunan mağara duvarlarında:

İnsan benzeri figürler

Bir domuz tasviri

Etkileşim içeren sahneler

dikkat çekiyor. Bu çizimler, dünyadaki en eski görsel hikâye anlatımı örneği olarak tanımlanıyor.

YENİ TEKNOLOJİ RESİMLERİN YAŞINI YENİDEN YAZDI

Araştırmacılar, çizimlerin yaşını belirlemek için lazer ablasyon U-serisi görüntüleme tekniği kullandı. Bu yöntem sayesinde: Önceki 43.900 yıllık tahmin en az 51.200 yıl olarak yeniden tarihlendirildi. Bu sonuç, resimleri yalnızca eski hâle getirmekle kalmadı; aynı zamanda kimin yaptığına dair yeni bir tartışma başlattı.

SANAT BEKLENENDEN ÇOK DAHA “ESKİ BİR ZEKÂYA” İŞARET EDİYOR

Araştırma ekibi, çizimlerin yalnızca temsilî sanat olmadığını, aynı zamanda hikâye anlatımı içerdiğini vurguluyor:

“İnsan benzeri figürlerle bir domuzun etkileşimde bulunduğu bu sahne, dünyadaki en eski görsel hikâye anlatımı örneğidir”

Bu durum, erken dönem türlerin bilinenden daha gelişmiş bir bilişsel kapasiteye sahip olabileceğini düşündürüyor. Eğer resimleri Homo sapiens dışı bir tür yaptıysa, bu keşif insan evrimini derinden etkileyebilir.