Dünyanın en mutlu çocuklarının yetiştiği Hollanda neyi farklı yapıyor?

27 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Hollanda'daki çocuklar dünyanın en mutlu çocukları arasında. Uzmanlar, ülkedeki eğitim sisteminin, kültürün ve ebeveynlerin çocuklara yaklaşımının fark yarattığını söylüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) geçen yıl yayımladığı raporda yüksek gelirli 41 ülkedeki çocukların zihinsel iyilik, fiziksel sağlık, akademik ve sosyal beceri gelişimlerinin düzeyi incelenmişti.

Buna göre Hollanda'daki çocukların üç kategoride de en iyi durumdaki çocuklar olduğu belirlenmişti. Hollanda'yı listede sırasıyla Danimarka ve Norveç takip etmişti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 2020'deki Daha İyi Yaşam Endeksi'nde de Hollanda gelir, eğitim, konut ve sağlık alanlarında ortalamanın üzerinde puan almıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; pozitif ebeveynlik üzerine çalışmalar yaban Anita Cleare, ABD merkezli CNBC kanalına yaptığı değerlendirmede çocukların mutluluğunda sosyoekonomik unsurların önemli rolü olduğunu söyledi.

Cleare, ayrıca özgüvenli bir ebeveynliğin "sevgi ve yakınlık sağladığı kadar net sınırlar koymakta da başarılı olduğunu ve çocuklar açısından olumlu etki yarattığının tutarlı biçimde gösterildiğini" belirtti.

HOLLANDA FARKLILIKLARA DEĞER VERİYOR

Uzman, utanç duygusunun çocuklar için zedeleyici olduğunu, başka ülkelerde konuşulması kolay olmayacak konuların Hollanda'da rahatlıkla konuşulabildiğine de dikkat çekti.

Hollandalıların "farklılıklara değer verdiğini ve kapsayıcı" olduğunu bildiren Cleare, bunun çocukların sosyal medyada hem akademik hem de toplumsal anlamda daha fazla baskı altında hissettiği bir dönemde önemli olduğunu vurguladı.

Uzman, "Herkesin kendine has yeteneklerinin saygı gördüğü, çocukların ne isterlerse olabileceklerini hissettiği ve yargılanmadıkları bir kültürde yetişmenin, arkadaşlıkları ve çocuk parkındaki etkileşimleri daha olumlu etkileyeceğini ve çocukların mutluluğuna katkı sağlayacağını" söyledi.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 81'İ KOLAY ARKADAŞ EDİNİYOR

UNICEF verilerinde ülkede yaşayan 15 yaşındaki çocukların yüzde 81'inin daha kolay arkadaş edinebileceğini düşündüğü bildirilmişti. Bu, çalışmadaki 41 ülkede tespit edilen en yüksek orandı.

Çocukların yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenleyen Good Play Guide'ın kurucusu Amanda Gummer ise Hollanda'daki eğitim sistemine dikkat çekti. Gummer, ülkedeki eğitimin rekabete dayanmadığını, bunun yerine çocukların yetenek ve tutkularının geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.