Dünyanın en tehlikelileri: Bu ülkelere adım atmadan önce iki kere düşünün...

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre 2022’de dünya genelinde cinayet oranı her 100.000 kişide 6,1 olarak kaydedildi. Ancak bu oran, bazı bölgelerde çok daha yüksek...

2023 raporuna göre, sadece 2021 yılında 458.000 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. İşte rapora göre dünyanın en tehlikeli 7 ülkesi...