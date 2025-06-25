Dünyanın en tehlikelileri: Bu ülkelere adım atmadan önce iki kere düşünün...

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre 2022’de dünya genelinde cinayet oranı her 100.000 kişide 6,1 olarak kaydedildi. Ancak bu oran, bazı bölgelerde çok daha yüksek...
2023 raporuna göre, sadece 2021 yılında 458.000 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. İşte rapora göre dünyanın en tehlikeli 7 ülkesi...
Jamaika — Cinayet Oranı: 49,3 (100.000 kişi başına)
Karayipler’in gözde turizm destinasyonlarından biri olan Jamaika, aynı zamanda dünyanın en yüksek cinayet oranına sahip ülkesi.
Özellikle genç erkekler arasında silahlı çete şiddeti oldukça yaygın. Uyuşturucu ticareti ve işsizlik, suç oranlarını körüklüyor.
Ekvador — Cinayet Oranı: 45,7 (100.000 kişi başına)
Ekvador son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının tam ortasına düştü.
Ülkedeki organize suç grupları hızla güçlenirken, güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalar şehirlerdeki şiddet seviyesini artırdı.
Haiti — Cinayet Oranı: 41,1 (100.000 kişi başına)
Haiti’de devlet kontrolü zayıflamış durumda. Çeteler bazı bölgelerde fiilen yönetimi ele geçirmiş durumda.
Siyasi belirsizlik, yoksulluk ve silah kaçakçılığı, ülkeyi Latin Amerika’nın en güvensiz yerlerinden biri hâline getiriyor.
Honduras — Cinayet Oranı: 31,4 (100.000 kişi başına)
Honduras yıllardır Orta Amerika’daki suç sorunlarının merkezinde.
Silahlı çeteler, gençlik grupları ve yasa dışı ticaret bu küçük ülkeyi cinayet oranlarında üst sıralarda tutuyor.
Meksika — Cinayet Oranı: 24,9 (100.000 kişi başına)
Meksika, büyük kartel savaşlarının yaşandığı bir ülke.
Uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve yerel güvenlik zaafları, hem şehirleri hem kırsal bölgeleri tehlikeli hâle getiriyor.
Kosta Rika — Cinayet Oranı: 17,8 (100.000 kişi başına)
Güvenli ve istikrarlı bir ülke imajına sahip olsa da, Kosta Rika da son yıllarda organize suç dalgasından etkilendi.
Özellikle Karayip kıyıları, uyuşturucu geçiş bölgeleri hâline geldi.
Porto Riko — Cinayet Oranı: 14,3 (100.000 kişi başına)
ABD’ye bağlı özerk bir bölge olan Porto Riko’da, çeteler arasında yaşanan silahlı çatışmalar artıyor.
Yoksulluk, işsizlik ve zayıf kolluk gücü, suçun yayılmasına zemin hazırlıyor.