Dünyanın sonu nasıl gelebilir? Geceleri uykunuzu kaçıracak kurgusal kıyamet senaryoları

Yayınlanma: 13.03.2024 - 23:16

Güncelleme: 13.03.2024 - 23:16

Bu yazıda, geceleri uykunuzu kaçıracak ve düşündürücü bir yolculuğa çıkaracak olan bazı kurgusal kıyamet senaryolarını ele alıyor. Gökyüzünden gelen bir tehditten uzaylı istilasına, yapay zekanın hakimiyetinden doğal felaketlere kadar pek çok senaryo, dünyanın sonunun nasıl gelebileceğine dair çarpıcı fikirler sunar. Şimdi, bu ilginç senaryoları keşfederek gerilim dolu bir serüvene hazır olun!

ZOONİK VİRÜS KIYAMETİ

Uzmanlar, son on yılda ortaya çıkan viral hastalıkların yaklaşık %75'inin zoonotik kökenli olduğuna inanıyor. Zika, Ebola, H1N1 ve COVİD-19 bunlardan yalnızca birkaçıdır, ancak her birinin hem halk sağlığı hem de dünya ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Bölgesel olarak zayıflatıcı endemiklere ve hatta küresel bir salgına maruz kalmasına rağmen, dünya, zoonotik hastalıklara veya oldukça bulaşıcı herhangi bir hastalığa karşı hala ne yazık ki hazırlıksız durumda.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ DÜNYAYI ZEHİRLİYOR

Tek başına hava kirliliği , zatürre, bronşit, astımın alevlenmesi, mide bulantısı ve burun, göz veya ciltte geçici tahriş gibi çok sayıda kısa vadeli sağlık sorununa neden olabilir. Aynı zamanda kalp hastalığı, amfizem, KOAH, akciğer kanseri ve muhtemelen doğum kusurları gibi uzun vadeli ve potansiyel olarak ölümcül durumlarla da bağlantılıdır. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre , iklim değişikliği ve ultraviyole radyasyon gibi faktörlerin yanı sıra hava, su ve toprağın insan kaynaklı kirliliğine maruz kalmanın neden olduğu hastalıklar nedeniyle yılda 12 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Çevre ve iklim kirliliği gelişen endüstri ile birlikte artmaya devam ederse, olası bir kıyamet senaryosu hiç de uzak değil...

KUYRUKLU YILDIZLARIN DÜNYAYA ÇARPMASI

Kum tanesi büyüklüğünden greyfurt büyüklüğüne kadar uzanan küçük kayalar her zaman Dünya'ya düşer. Ancak 150 metre genişliğindeki bir asteroit veya kuyruklu yıldız, büyük bir şehri yok etme potansiyeline sahip olabilir. Uzmanlar, daha büyük bir gök cisminin gezegenimize çarpmasının an meselesi olduğuna inanıyor. Tarihte birçok kez yaşandı; en önemlisi , 65 milyon yıl önce meydana gelen ve genellikle dünya çapında hayvan türlerinin yaklaşık %75'inin neslinin tükendiği Kretase-Paleojen kitlesel yok oluşuyla bağlantılı olan Chicxulub çarpması.

NÜKLEER KIŞ İNSANLIĞI YOK EDİYOR

Nükleer kış teorisi , bir nükleer patlamada enerjinin yaklaşık üçte birinin ışık veya ısı olarak açığa çıktığını öne sürüyor. Dakikada santimetre kare başına 10'dan fazla kalori alan her şey anında alevler içinde kalacaktır. Sonraki patlama dalgası binaları yok edecek ve alevleri yayacak, bu da gaz hatlarını tutuşturup yanmaya devam edebilecek. Ve bunların hepsi açıkça felaket olsa da, Tambora Dağı'nda olduğu gibi iklim üzerinde kalıcı etkiler bırakacak olan şey ateş ve dumandır. Açıkçası, ortaya çıkan duman miktarı, kullanılan nükleer silahların miktarına ve vurdukları hedeflere bağlı olacaktır; ancak uzmanlar, iki ülkede meydana gelecek 50 patlamanın, dünyayı “Küçük Buzul Çağı” koşullarına getirmek için yeterli olacağına inanıyor...

İNSAN IRKI ÜREYEMEME HASTALIĞINA YAKALANIYOR

2017'de yapılan bir araştırma, 1970'lerden bu yana sperm sayısı oranının yılda ortalama %1,4'e düştüğünü gösterdi . Düşmeye neyin sebep olduğu açık olmasa da, fetal gelişim sırasındaki sorunlarla bağlantılı olabilir.

Ortalama erkek sperm sayısında sürekli bir azalma sorun yaratsa da araştırmacılar bunun insanlığın sonunu getireceğine inanmıyor . Sperm gebelik için gereklidir ancak "en uygun" sayı konusunda fikir birliği yoktur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "normal" sperm sayısı, mililitre başına 15-250 milyon ejakülattır, ancak doğurganlık düzeyi mililitre başına 40 milyon civarındadır. 2017 araştırmasındaki ortalama sayı bir düşüş gösterirken, eleştirmenler hepsinin "normal" aralıkta kaldığını belirtiyor.

GÜNEŞ SOĞUYARAK ÖLDÜ

Güneş ölmeden önce hidrojeni tükenecek ve onu kırmızı dev aşamasına zorlayacak. İç çekirdeği sıkışıp küçülürken, güneşin geri kalanı bir hidrojen füzyonu sürecinden geçecek ve bu da onun genişlemesine ve Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ı yutmasına neden olacak. Sonunda dış çekirdeğindeki hidrojeni tükettiğinde, gazın yerini helyum alacak ve bu da daha sonra çok daha az enerji yayan diğer elementlerle birleşecek.

Yıldız daha sonra beyaz cüce evresine çekilmeye başlayacak ve bu aşamada soğuyarak sonunda gaz ve toza dönüşecek ve onu bir gezegenimsi bulutsuya dönüştürecek. Tüm bu süreç en az 1 milyar yıl sürecektir. Güneş, kırmızı dev aşamasında teknik olarak soğuyacak olsa da , Dünya'yı tamamen kaplayacak olması, bu soğumayı gezegende yaşayan herhangi bir canlı için ihmal edilebilir kılıyor.