Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor

Bilim insanları teknolojinin gelişmesiyle birlikte, uzun yıllardır süren yaşamın nasıl başladığı üzerine olan çalışmalarını sürdürüyor. Bir grup bilim topluluğuysa dünyadaki yaşamın nasıl başladığını bulduklarını iddia etti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 20:22
Yaşamın nasıl başladığı okyanuslarda bulundu: Bilim derin gizemi çözüyor
Abone Ol google-news

Wellington Üniversitesi'nden jeofizikçi Simon Lamb ve GNS Science'tan bilim adamı Cornel de Ronde liderliğindeki bir ekip, geçmişimizin anahtarının Güney Afrika'nın uzak bir köşesinde ve Yeni Zelanda kıyılarının çok aşağılarında deniz tabanında yattığını iddia etti.

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

İki uzman, erken dönem Dünya'nın, yüzeyi sert levhalar oluşturamayacak kadar zayıf olan ve buna bağlı olarak depremlere maruz kalan ateşli bir erimiş magma topu olduğu yönündeki genel anlayışın yanlış olduğunu savunuyor.

Daha ziyade, genç gezegenin, bir tektonik plakanın bir dalma batma bölgesinde diğerinin altına kaymasıyla tetiklenen büyük depremlerle sürekli olarak sarsıldığını öne sürüyorlar.

ERKEN DÖNEM DÜNYA DEPREMLERE DAYANIKLIYDI

Yeni Zelanda'daki kaya katmanları depremlerle oluşmuşsa, Barberton Greenstone Kuşağı'ndakiler de depremlerle oluşmuştu; bu da, erken dönem Dünya'nın bu tür sarsıntılara dayanacak donanıma sahip olmadığı teorisini altüst ediyor. 

Lamb ve de Ronde, Barberton Greenstone Kuşağı'nda bulunan büyük miktarlardaki volkanik külün "benzer volkanik şiddetin eski bir kaydı olabileceğini" savunuyor.

Yıldırım çarpmalarının potansiyel olarak "temel organik moleküllerin oluştuğu yaşam potasını yaratmış olabileceğini" öne sürüyorlar. Başka bir deyişle, dalma-batma bölgeleri sadece tektonik kaosun kaynağı değil, aynı zamanda yaşam alevini ateşleyen kıvılcım da olabilir.


Yaşam haberleri yaşamın keşfi haberleri bilim insanlarının keşfi haberleri bilim insanları haberleri

İlgili Haberler

Bilim çölün sırlarını keşfetti! Kumlarda gizem yatıyor...

Bilim çölün sırlarını keşfetti! Kumlarda gizem yatıyor...
Bilim insanlarından tarihi keşif! Kanserin çaresi bulunmuş olabilir

Bilim insanlarından tarihi keşif! Kanserin çaresi bulunmuş olabilir
Dünyada bir ilk: Türk bilim insanları kalp hastalıklarını ‘nefesle’ teşhis edebilecek

Dünyada bir ilk: Türk bilim insanları kalp hastalıklarını ‘nefesle’ teşhis edebilecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Finalde iddialı olamazlar'

Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Finalde iddialı olamazlar'
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’
Yetkililer harekete geçti: Kobe Bryant'ın heykelinde skandal hata!

Yetkililer harekete geçti: Kobe Bryant'ın heykelinde skandal hata!
Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek

Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek
İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…

Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…