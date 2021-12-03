'Dünyaya böyle gelmemeliydim' diyerek annesinin doktoruna açtığı davayı kazandı

03 Aralık 2021 Cuma, 11:25

Bir sağlık çalışanının, çocuğun ciddi sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmesiyle sonuçlanan doğum öncesi tavsiyelerdeki ihmalden sorumlu tutulabileceğine emsal oluşturan bir olay yaşandı.

Türkçede 'ayrık omurga hastalığı' adıyla bilinen spina bifida rahatsızlığıyla dünyaya gelen 20 yaşındaki Evie Toombes, annesine gebelik öncesinde 'takviye ilaç almasına gerek olmadığı' yönünde tavsiye veren aile hekimine dava açtı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; takviye ilaçların söz konusu hastalığı önleyebileceğini ancak aile hekiminin bu tavsiyesi nedeniyle annesinin ilaç almadığını söyleyen genç kadın bu durumdan doktorun sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Doktorlar, müstakbel annelere hamilelik öncesi ve hamileliğin ilk 12 haftasında folik asit almasını öneriyor. Folik asidin, bebekte spina bifida hastalığının gelişim riskini azalttığı biliniyor.

'HAMİLELİĞİNİ ERTELESEYDİ BÖYLE OLMAYACAKTI'

Evie'nin avukatı Susan Rodway, mahkemeye "Anne Toombes aile hekiminden böyle bir tavsiye alsaydı hamile kalmakta böyle aceleci davranmayacaktı. Eğer hamileliğini ertelemiş olsaydı normal, sağlıklı bir bebeği olacaktı" dedi.

Londra'daki mahkeme, iddia makamının söylediklerini kabul ederken, doktor Philip Mitchell iddiaları reddederek, anne Toombes'a 'gerekli ölçüde tavsiyelerde bulunduğunu' savundu.

Mahkeme 50 yaşında olan anne Toombes'un Şubat 2001'de bebek sahibi olmak için Hawthorn Tıp Merkezi'ndeki doktor Mitchell'i nasıl ziyaret ettiğine dair detayları da dinledi.

Avukat Rodway, "Bu, bir aile sahibi olmak için oldukça kıymetli bir karardı. Çünkü anne Toombes, henüz çok genç yaşta ebeveynlerini kaybetmişti" diyerek, annenin doktordan hamilelik konusunda tavsiyeler alana kadar partneriyle cinsel ilişkiye girmekten kaçındığını belirtti.

TAZMİNAT DAHA SONRA BELLİ OLACAK

Anne Toombes, danışma sürecinde folik asit konusunun tartışılmış olmasına rağmen doktor Mitchell'in kendisine takviye maddenin spina bifida hastalığını önleme konusunda hayati öneme sahip olduğu konusunda bilgilendirme yapmadığını vurgulayarak, "Bana bunun gerekli olmadığını söyledi. İyi bir beslenme düzenim varsa folik asit almama ihtiyaç duyulmayacağı söylendi" dedi.

Sağlık durumuna rağmen engelli at yarışı sporcusu olan ve İngiltere'de engelli sporculara ilham kaynağı olan Evie, mahkeme tarafından haklı bulundu.

Çocuklara görünmez hastalıklar konusunda eğitim veren ve Nottingham Üniversitesi'nde çalışan Evie'ye ne kadar tazminat ödeneceği daha sonra kararlaştırılacak.