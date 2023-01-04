Durumu ağırdı... Ünlü oyuncu Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:32

ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralanan ünlü aktör Jeremy Lee Renner, hastanede tedavi altına alındı.

Mini televizyon dizisi Hawkeye'de aynı isimle başrolü canlandıran Renner, Nevada'daki arazisinde karları temizlerken, kullandığı kar küreme aracının bacağını ezmesi sonucu yaralandı.

"CİDDİ ŞEKİLDE KAN KAYBETTİ, DURUMU KRİTİK"

Hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarına göre Renner'a ilk müdahale komşuları tarafından yapılırken, ciddi şekilde kan kaybeden oyuncu hava ikmal aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Yerel yetkililer, ülkede son yaşanan kar fırtınasının etkili olduğu Nevada'da bir hastanede tedavisi devam eden 51 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Renner'ın geçirdiği kaza sonrası, birçok sanatçı arkadaşı da sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Ünlü oyuncu kaza sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafı kendi çektiği gözlenen Renner sağlık durumuyla ilgili olarak "İyi dilekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar berbatım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.