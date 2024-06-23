Duş almanın doğru yolu olur mu? Uzmanlara göre sağlıklı bir cilt için duş almanın doğrusu...

Yayınlanma: 23.06.2024 - 23:27

Güncelleme: 23.06.2024 - 23:27

Duş almanın doğru bir yolu var mı? Uzmanlara göre, evet var... Daha yumuşak bir cilt, daha sağlıklı saçlar ve daha akıllı bir temizlik için uyulması gereken şadımlar var. İşte duş almanın püf noktaları...

1. Haftada Kaç Kez Duş Almalıyız?

En az üç kez duş alınmalı, ancak çoğu insan için bu sayı yediye kadar çıkabilir. Uzmanlar, aşırı yıkamanın cildi seramidlerden arındırarak kuruluk ve kaşıntıya yol açabileceğini belirtiyor.

2. Su Sıcaklığı Ne Olmalı?

İdeal su sıcaklığı ılık ile sıcak arasındadır. Eğer lavabonun üzerindeki ayna bir-iki dakika içinde tamamen buğulanıyorsa, suyu biraz kısmanız gerekir.

3. Hangi Sabunu Kullanmalıyım?

Dermatologlar, "hipoalerjenik" ve "kokusuz" etiketlerini aramanızı öneriyor. Antibakteriyel sabunlardan kaçınılmalı, çünkü bunlar cildi kurutabilir ve tahrişe neden olabilir.

4. Kalıp Sabun Mikrop Üretir mi?

Bir araştırma incelemesine göre, kalıp sabunun bakteri bulaştırması olası değildir. Ancak sabunu kuru tutmak, bakteriyel kontaminasyonu azaltabilir.

5. Saç Kremini Ne Kadar Süre Bekletmeliyim?

Saç kremi hemen etki eder; uzun süre bekletmek daha iyi sonuç vermez.

6. Duş Süresi Ne Kadar Olmalı?

10 dakikadan fazla duş almak cildin bariyer işlevini tehlikeye atabilir. Ancak arada bir uzun duş almanın da stresi azaltabileceğini unutmamalıyız.

7. Saçımı Ne Sıklıkta Yıkamalıyım?

Saç derinizin yönlendirmesine izin verin ve saçınızı yalnızca yağlandığında yıkayın. İnce telli saçlar iki-üç gün, sıkı kıvırcık saçlar ise yedi güne kadar yıkama aralığına sahip olabilir.

8. Duşta Kendimi Hangi Sırayla Yıkamalıyım?

Saçınızı Şampuanlayın ve Bakım Yapın: Şampuanı saç derinize masaj yaparak uygulayın ve iyice durulayın. Saçınızın alt üçte ikisine saç kremi uygulayın ve tekrar durulayın.

Vücudunuzu Yıkayın: Boyundan ayak parmaklarına kadar yıkayın. Özellikle koltuk altları, ayaklar ve özel bölgeler gibi yerler unutulmamalı.

Tıraş Olun (Eğer İstiyorsanız): Tıraş için en iyi zaman cildin ılık, nemli ve yağdan arınmış olduğu zamandır.

Yüzünüzü Yıkayın: Duşun sonunda yüzünüzü yıkamak, saç kreminin kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olur.