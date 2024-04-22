Erkekler bunu sakın yapmayın: Duşta uzak durmanız gereken 10 alışkanlık...

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:25

Duş almak, birçok insan için sadece temizlik için bir eylem olabilirken, çoğumuz için de büyük bir keyiftir. Ancak duş alırken edindiğimiz bazı alışkanlıklar, aslında cildimize zarar verebilir. Duş alışkanlıklarımızı düşünmek ve gerektiğinde duş rutinimizi değiştirmek, sağlıklı bir cilt için önemlidir. Peki, erkeklerin duşta asla yapmaması gereken şey nedir? İşte duşta uzak durmanız gereken 10 alışkanlık...

DUŞTA UZAK DURMANIZ GEREKEN 10 ALIŞKANLIK

1. Şampuan veya saç kremi ile vücudu yıkamak:

Şampuanlar ve saç kremleri, saç derisi için geliştirilmiş olup vücut ve yüz kullanımına uygun değildir. Sert sentetik içerikler cildinizin bariyerine zarar verip hem onu kurutabilir hem de sivilcelenmeye neden olabilir. Bu nedenle, şampuanın duş jeli yerine kullanımı uzak durmanız gereken bir alışkanlıktır.

2. Duş sırasında yüz yıkamak:

Duş sırasında kullandığınız suyun sıcaklığı, yüzünüzü yıkamak için ideal değildir çünkü uzun süre buhara ve ısıya maruz kalan cildiniz oldukça hassas hale gelir. Yüzünüzü yıkamak için daha uygun olan ılık veya serin su kullanmalısınız. Bu, cildinizi tahriş etme riskini azaltır ve daha sağlıklı bir cilt için önemlidir.

3. Çok sıcak suyla yıkanmak:

Sıcak su, rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olabilir, ancak aşırı sıcak suyla yıkanmak cildiniz için zararlı olabilir. Cildinizi korumak için ılık suyla duş almayı tercih edin. Isıtmanın rahatlatıcı etkilerini yaşarken cildinizi aşırı kurutmayın veya tahriş etmeyin.

4. Uzun süre duşta kalmak:

Küçükken banyodan çıktığınızda ellerinizin buruş buruş görüntüsü çok komik ve eğlenceliydi, ancak o buruş buruş görüntü aslında cildinizin nem kaybettiğini gösterir. Bu nedenle çok uzun süreli duşlar almak cildiniz için iyi değildir. Kısa ve ılık suyla duş alarak cildinizi nemli tutmaya özen gösterin.

5. Duş sırasında ayaklara bakım yapmamak:

Duş alırken birçoğumuzun genellikle unuttuğu bir adım, ayaklarımızı yıkamaktır. Aslında duş, pedikür için ideal bir zaman dilimidir. Bir ponza taşıyla ayaklarınızdaki ölü deriden kolayca kurtulabilirsiniz ve ayaklarınızı temizlemek, bakım yapmak için harika bir fırsattır.

6. Vücuda sert bir şekilde kese yapmak:

Ülkemizde oldukça yaygın olan kese yöntemi, ölü derilerden kurtulmanın etkili bir yoludur. Ancak cildinizi keserken çok sert davranmak cildinizi incitebilir. Keseyi kullanırken nazik ve dairesel hareketlerle uygulamak önemlidir. Ayrıca, cildinizi incitmeden ölü derilerden kurtulmak için vücut peeling ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler cildinizi pürüzsüzleştirirken aynı zamanda cildinize zarar vermeden ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

7. Lifi duşun içine asmak:

Duş sonrası kullanılan lifler, nemli ve sıcak bir ortamda asılı kalırsa bakteri oluşumuna zemin hazırlayabilir. Kullanılan puf liflerinin antibakteriyel olduğu iddialarına rağmen, nem ve ölü deri hücreleri bakterilerin gelişimini teşvik edebilir. Bu nedenle lifinizi duştan sonra kuru ve serin bir yerde saklamanız önemlidir. Bu uygulama, lifinizi daha hijyenik ve kullanım ömrünü uzatacaktır.

8. Duş sonunda soğuk suya geçiş yapmamak:

Duşunuzu aldıktan sonra en son suyunuzu yavaş yavaş soğutmanız önemlidir. Bu şekilde, sıcaktan açılan gözeneklerinizi küçültmüş olursunuz ve daha sağlıklı bir cilt elde edersiniz. Ancak suyu hızla soğutmaktan kaçınmalısınız çünkü bu durumda vücudunuzdaki damarlar genişleyip çatlayabilir. Dengeli bir şekilde suyun sıcaklığını azaltmak en iyisidir.

9. Her gün saç yıkamak:

Saçlarımız da vücudumuz gibi neme ihtiyaç duyar. Her gün saçlarınızı yıkamak, saçlarınızın nemini kaybetmesine ve kurumasına neden olabilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde sık sık duş alma ihtiyacı hissedebiliriz, ancak her seferinde saçlarımızı yıkamak yerine saçlarımızın doğal nem dengesini korumak için dikkatli olmalıyız.

10. Havluyla sertçe kurulanmak:

Duştan sonra cildiniz su ve ısıyla nem kaybettiği için hassas hale gelir. Bu nedenle havluyla cildinizi silmek yerine, nazikçe tampon hareketleriyle kurulamak daha iyidir.