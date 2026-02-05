Duşta aşırıya kaçanlar dikkat: Cilt sağlığına zarar verebilir

Duş almak çoğu kişi için günlük rutinin vazgeçilmez bir parçası. Ancak hijyen için her gün hatta günde birden fazla duş almak, her yaş grubunda doğru bir tercih olmayabilir. Bir sağlık uzmanına göre duş sıklığı, kişinin yaşına ve cilt yapısına göre ayarlanmalı.

DUŞ NEDEN ÖNEMLİ, FAZLASI NEDEN ZARARLI?

Bir doktorun University Hospitals blogunda yaptığı açıklamaya göre duş almak, gün içinde ciltte biriken teri, bakterileri, ölü deri hücrelerini ve çevresel kirleticileri temizlemek açısından önemli. Ancak bu temizlik, aşırıya kaçtığında ters etki yaratabiliyor.

Uzmanlara göre cildin doğal nem dengesi, dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Sık duş almak, özellikle sıcak su ve güçlü deterjan içeren sabunlarla birlikte bu doğal koruyucu tabakayı bozabiliyor. Bu durum, ciltte kuruluk, hassasiyet ve tahrişe yol açabiliyor.

YETİŞKİNLER İÇİN İDEAL DUŞ SIKLIĞI

Doktora göre sağlıklı yetişkinlerin büyük çoğunluğu için günde bir duş yeterli. Ancak yoğun fiziksel aktivite, aşırı terleme ya da sıcak hava koşulları gibi durumlarda bu sıklık kişiye göre değişebiliyor.

Uzmanlar, çoğu insan için günlük bir duşun hijyen açısından yeterli olduğunu, bunun üzerine çıkmanın ise genellikle gerekli olmadığını belirtiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNERİ FARKLI

Açıklamaya göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerde cilt doğal olarak daha kuru oluyor. Bu nedenle yaşlı bireylerin her gün duş alması şart değil. Uzmanlar, bu yaş grubunda duş sıklığının iki ila üç günde bire düşürülebileceğini söylüyor. Daha sık duş almak, bu yaş grubunda cilt kuruluğunu artırarak kaşıntı ve tahrişe neden olabiliyor.

YENİ TREND: “KARANLIK DUŞ”

Son dönemde sosyal medyada “karanlık duş” olarak adlandırılan bir akım da dikkat çekiyor. Bu yöntemde duş, loş ışıkta ya da tamamen karanlıkta alınıyor. Uygulamanın amacı, bedeni değil sinir sistemini rahatlatmak.

Bu trendle ilgili olarak Real Simple dergisine konuşan bir uzman, karanlık duşların özellikle akşam saatlerinde gevşemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre loş ortam, vücuda “dinlenme zamanı” sinyali vererek stresin azalmasına katkı sağlayabiliyor.