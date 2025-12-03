Düşük maliyetli paket hedefi: Netflix ve HBO birleşiyor mu?

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini satın alarak HBO Max ile kendi platformunu tek çatı altında sunmayı hedefliyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Netflix, görüşmelerde bu birleşmenin tüketicilere daha düşük maliyetli bir paket sunarak fayda sağlayacağını savunuyor.

Warner Bros Discovery; film ve televizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablo kanalları ile HBO Max yayın servisini kapsayan iş kolunun tamamı ya da belirli bölümleri için satış seçeneğini değerlendiriyor. Reuters, Netflix’in ekim ayında Warner Bros Discovery’nin söz konusu birimleri için aktif biçimde teklif üzerinde çalıştığını bildirmişti.

SEKTÖRDE TAŞLARI YERİNDEN OYNATABİLİR

Olası satın almanın, küresel yayıncılık dünyasını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Netflix’in satın alma konusunda başarıya ulaşması halinde, platformun film ve dizi içerik kütüphanesinin önemli ölçüde genişlemesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, HBO Max ve Netflix abonelerinin büyük oranda aynı kitle olması nedeniyle birleşmenin Netflix’in pazar payını radikal şekilde artırmasının beklenmediğini aktardı.

Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich ise yakın tarihli raporunda, HBO Max ile Paramount Skydance’ın Paramount+ hizmetinin birleşmesinin, içerik hacmi ve çeşitliliği açısından ABD’de Netflix ve Walt Disney’in Disney+ platformuna meydan okuyabilecek “üst düzey” bir yayın hizmeti yaratabileceğini değerlendirdi.

Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Netflix, Warner Bros’un geniş içerik kataloğu üzerinde kontrol sahibi olacak. Bu katalog; tüm HBO yapımlarının yanı sıra Warner Bros’un film arşivini ve DC Comics evrenine ait içerikleri de kapsıyor.